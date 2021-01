Helten Landin: Kan slet ikke huske det

Kvartfinalen blev så dramatisk, at kaptajnen Niklas Landin dagen efter har svært ved at huske detaljerne fra hinanden

- Jeg har sovet som en sten!

Niklas Landin har lige rejst sig efter seks timer på langs oven på et historisk drama ved Nilen.

- Jeg har aldrig oplevet sådan en kamp før. Jeg har prøvet mange vilde ting med landsholdet, og nu kan vi så vinge yderligere en ting af.

Har du ikke været ude i straffe før?

- Nej, det tror jeg ikke. Bortset fra en Golden League-kamp mod Norge i Aalborg, hvor tilskuerne råbte og forlangte straffe, selv om spillerne ikke gad. Så måtte vi til det, siger han grinende.

Et er, at journalister og andet godtfolk var ved at koge over af stress. Målmanden indrømmer, at sådan har han det også selv.

Niklas Landin i tal Mod Egypten Efter 7 kampe Redninger 13/40 41/140 32 % 29 % 6M: 1/7 6/28 Fløj: 2/4 3/13 9M: 6/13 24/53 7M: 3/9 4/21 Gnm.-brud: 1/5 6/21 Kontra: 0/2 1/12 Mål scoret 0/0 1/1 Vis mere Luk

- Jamen, jeg kan heller ikke… Når jeg snakker om kampen, kan jeg heller ikke rigtig huske, om Magnus’ scoring på straffe var i slutningen af ordinær eller ekstra spilletid. Det er fordi, de to omkampe hver især næsten er som at spille en helt ny kamp. Det tog så lang tid, før vi var færdige.

Får I overtidsbetaling af DHF?

- Haha, det er vist ikke noget, vi regner med.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Nu gælder det Spanien. Niklas Landin er i fuld sving med at forberede sig på iberernes artilleri, selv om han kender alle skytter indgående i forvejen. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Hvad tænkte du, da du vågnede i formiddag?

- Jeg er ikke noget super morgenmenneske. Når jeg vågner, tænker jeg altid, at jeg burde været gået tidligere i seng. Det sker hver morgen.

Så sene kampe passer dig fint?

- Nej, jeg vil hellere spille tidligt.

Og gå sent i seng alligevel?

- Ha, nej. Ikke nødvendigvis. Jeg hader at spille sent. Det værste, jeg ved, er at skulle vente en hel dag på en kamp, også fordi jeg er rimeligt lukket i mit skema på kampdage og ikke den mest snakkesalige.

På grund af rutiner?

- Fordi man sætter sig op til kampen, man er nervøs og usikker på hvad der skal ske, og så orker jeg ikke alle mulige aktiviteter.

Du vil bare ind i din egen lille boble?

- Ja. Derfor er det federe, når kampen er tidligere på dagen, så man kan komme hurtigt videre.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Niklas Landin for fuld udblæsning efter et reddet straffekast onsdag aften. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Hvordan vil du nu forberede sig på spanierne?

- Som altid. Jeg får nogle klip fra vores videomand, og så kigger jeg dem igennem og danner mig et billede af deres skytter. Så ser jeg f.eks. sekvenser med Canellas og Alex Dujshebaev og studerer deres løbe- og skudmønstre i starten af kampe og når de er i pressede situationer.

Lagrer du direkte i hjernen?

- Jeg skriver oftest ned. Nogle gange behøver jeg ikke, men det er lidt forskelligt. Som regel laver jeg et pænt lille diagram over de vigtigste spillere og danner mig et overblik og en lille gameplan for, hvad det er, jeg skal huske i løbet af kampen.

Hvad gør du så fredag?

- På kampdagen har vi målmænd en snak med Michael Bruun om, hvad de har set, og om jeg har overset noget. Det er lige gå meget for at have noget at holde hinanden op på. Hvis man ikke selv gør det i kampen, er der så andre, der kan huske, hvad vi aftalte inden kampen. Det har fungeret rigtig godt i mange år.

Hvordan vurderer du Spanien?

- Deres helt store stjerne er jo HOLDET og den defensive del med to verdensklasse-keepere.

Hvad skal dine kolleger gøre ved dem?

- Det undlader jeg at udtale mig om. Jeg siger ikke, hvor de skal skyde – det må de selv finde ud af.

Det gør du simpelt hen ikke?

- Nej! Det går aldrig godt.

Det skal målmænd bare ikke blande sig i?

- Nej, det skal de sådan set ikke. Hvis nogen spørger, kan jeg sagtens give mit syn på det.

Spørger de?

- Nej. De kender dem jo alle sammen. Jeg holder mig til min ende, og så kan de holde sig til deres. Sådan er det.

