Henrik Kronborg stopper som træner for Skjern næste sommer

Håndboldherrerne fra Skjern skal have ny cheftræner i sommeren 2024, hvor Henrik Kronborg stopper.

Det oplyser Skjern onsdag på sin hjemmeside.

- Efter fire fantastiske år har jeg valgt, at den kommende sæson bliver min femte og sidste i Skjern Håndbold i denne omgang.

- De første fire sæsoner har alle indeholdt finaler eller medaljer, hvilket vi kan være stolte over.

- Vi har en spændende trup igen i år, hvor jeg og spillerne vil gøre alt for, at vi også i denne sæson kan hente endnu flere medaljer hjem til Skjern, siger Henrik Kronborg til klubbens hjemmeside.

Skjern-træner Henrik Kronborg skal i gang med sin sidste sæson i spidsen for holdet. (Arkivfoto). Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Skjern-sportschef Thomas Klitgaard er i gang med at finde en afløser om et års tid.

- Vi har forståelse for og respekterer Henrik Kronborgs beslutning - og er samtidig taknemmelige for, at afklaringen er kommet i så god tid.

- Vi er allerede godt i gang med rekrutteringen til denne vigtige post, men nu ser vi frem til og glæder os til den femte sæson med Kronborg i spidsen, siger Thomas Klitgaard.

Henrik Kronborg er i gang med sin anden periode i Skjern. Han har sammen med Skjern vundet DM-guld og pokaltitlen. Sidste sæson blev det til pokalsølv.

Sideløbende med jobbet som Skjern-træner Henrik Kronborg assistent for herrelandsholdet i håndbold.