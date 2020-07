Henter dansk fløjspiller hjem fra Tyskland

Mors-Thy får tilgang af en spiller med landsholdserfaring til den kommende sæson.

Håndboldklubben skriver i en pressemeddelelse, at fløjspilleren Tim Sørensen er hentet hjem fra tyske Frisch auf Göppingen på en toårig kontrakt.

28-årige Tim Sørensen, der har fem A-landskampe på cv'et, træner allerede med sine nye holdkammerater fredag.

- Det er rart at have en aftale på plads, og jeg glæder mig til at starte i Mors-Thy Håndbold, lyder det i pressemeddelelsen fra den venstrehåndede fløjspiller.

- Min kæreste og jeg kommer begge her fra området, og i stedet for endnu et udlandseventyr kommer vi nu hjem og kommer tæt på familie og venner, og det bliver godt efter nogle år væk.

Mors-Thy var ellers ikke på udkig efter en ny spiller til truppen, men pludselig blev Tim Sørensen en mulighed.

- Vi har ikke været ude og søge efter nye spillere, men da muligheden for at tilknytte Tim til Mors-Thy Håndbold på nogle gode betingelser dumpede ned, var vi ikke i tvivl om, at det skulle vi gøre. Tim er en lynhurtig og snu spiller, og han er vendt hjem til Danmark med international erfaring efter en årrække i svensk og tysk håndbold, siger sportsdirektør Henrik Hedegaard.

Tim Sørensen spillede i Skanderborg Håndbold og Skive fH, før han tog til svenske IFK Kristianstad og senere Frisch auf Göppingen.

