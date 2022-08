Hentet i privatfly: - En gimmick

Superstjernen lander med manér.

Mandag har Mikkel Hansen sin første dag i Aalborg Håndbold efter 10 år i Paris Saint-Germain. Den nordjyske klub har derfor valgt at sørge for et privatfly til Roskilde Lufthavn for at hente den danske landsholdsspiller.

Ekstra Bladet fanger Aalborg Håndbold-direktør, Jan Larsen, mens hans sidder i privatflyet.

- Med den interesse, der har været fra medierne og fansenes side og hele omverdenen, så ville vi gerne gøre noget ekstraordinært og sikrer os, at han kommer til Aalborg til tiden, så vi tænkte, at vi hellere må hente ham, siger Jan Larsen med et smil.

- Det var en sjov lille gimmick, så er vi sikker på, at han kommer til tiden, ellers er det i hvert fald vores skyld.

Aalborg-direktøren var selv taget med i flyet for at hente sin nye drømmesigning. Foto: René Schütze

Flyet lettede fra Aalborg Lufthavn klokken 7.45 og ville være tilbage cirka en times tid senere.

- Skal I så hente ham flere gange på Sjælland?

- Arg, det er ikke planen. Det gør vi i dag, så bliver det hverdag igen.

Mikkel Hansen fortalte seneste år til TV 2, at han kommer til at have base i København og skal pendle frem og tilbage, men at han også vil have en bolig i Aalborg.

Udsolgt

Dagen byder på første træning med nye holdkammerater, et pressemøde, og så bliver Mikkel Hansen præsenteret foran 2.000 fans i aften.

- Det er noget, vi har glædet os til i lang tid. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er jo lang tid siden, at vi skrev kontrakten.

- Det er kæmpestort. Der ville komme mange flere. Vi var nødt til at stoppe det, fordi vi ikke kunne være flere, så det bliver tæt, så vi glæder os.

Tirsdag spiller Aalborg Super Cup mod GOG. Mikkel Hansen har været ude i flere måneder, da han blev ramt af en blodprop i lungerne og efterfølgende har modtaget blodfortyndende medicin.

Jan Larsen afslører ikke, om Hansen kan spille tirsdag.

- Det fortæller vi om senere i dag. Vi er ved at lette om 30 sekunder, jeg bliver nok nødt til at lægge på, lyder det fra direktøren.

Aalborg Håndbold har fået skabt sig et stjernehold, da Niklas Landin kommer til næste år. Bliv klogere på det hold, der kan tage håndboldverden med storm og jagter en Champions League-triumf her.