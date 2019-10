Her er Danmarks VM-hold

Håndboldlandsholdet tager i november hul på VM i Japan, og det bliver en fast stamme af spillere, der skal forsøge at skaffe dansk succes.

Det fremgår af Dansk Håndbold Forbunds (DHF) pressemeddelelse.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har udtaget de 16 spillere, der skal med til slutrunden, mens yderligere to spillere tages med som reserver.

Først senere på året sættes der navne på de to potentielle indskiftere.

I modsætning til EM-truppen fra sidste år er Odense-spillerne Nadia Offendal og Mette Tranborg blandt andre gledet ud. Sidstnævnte pådrog sig i februar en alvorlig knæskade og har ikke været i kamp siden.

- Vi har haft denne gruppe som en fast stamme omkring landsholdet i et langt stykke tid nu, og her har de overbevist os om, at de er de bedste til at løse opgaven, siger Klavs Bruun Jørgensen til DHF's hjemmeside.

- Vi er meget tilfredse med det, vi har set i de seneste landsholdssamlinger, og ikke mindst den udvikling de her 16 spillere har været igennem over en lang periode.

Her er Danmarks VM-trup Målvogtere

Sandra Toft

Althea Reinhardt Stregspillere

Stine Bodholt

Kathrine Heindahl

Sarah Iversen Fløjspillere

Lærke Nolsøe

Freja Cohrt

Trine Østergaard

Simone Böhme Bagspillere

Stine Jørgensen

Anne Mette Hansen

Line Haugsted

Kristina Jørgensen

Mie Højlund

Lotte Grigel

Louise Burgaard

