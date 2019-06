Her er du gammel, når du er 22

GUDME (Ekstra Bladet): Det var Lasse Møller, der hyldede bredden i GOG-truppen efter sejren i Aalborg i søndags. Han sagde i ramme alvor:

’Både Niclas Kirkeløkke og jeg bliver aflastet, da vi får nogle unge spillere ind.’

Lasse Møller er 22…

Men stortalentet her jo ret, for når smedens søn fra Gudme skal have en pause, kommer Emil Lærke farende for fuld tons med smæk i missilarmen, og han er blot en imponerende uimponeret nyslået eks-teenager, der rundede 20 i tirsdags.

Når Niclas Kirkeløkke, 25, pauses, kommer 22-årige Jon Andersen ind og tæver løs. Islandske Odinn Thor Rikhardsson på højre fløj er 21, men skal ikke bumme flere end to gange, så står Frederik Bo Andersen på 20 ude i hjørnet.

20-årige Mathias Gidsel snupper gerne en vikartjans i bagkæden som spilstyrer, og Lukas Jørgensen, 20, fører sig hjemmevant frem på stregen. 21-årige Emil Jakobsen passer venstre fløj alene og har som den seneste snuset til landsholdet i kampene mod Montenegro, men 19-årige Jesper Månson Cieslak sidder klar på bænken.

Frederik Clausen, 23, binder under alle omstændigheder forsvaret sammen.

De unge og vilde GOG’ere kan torsdag aften spille guldet hjem med uafgjort og seks-syv markante og afgørende markspillere på banen – og ingen af dem vil have passeret 22 år!

De har dårligt dun på hagen – og slet ikke hår på ryggen…

Læg så oveni, at målmand Svend Rughave som 17-årig fik ligadebut i november, at Simon Bogetoft Pytlick en måned senere blev sendt i aktion fire dage efter sin 18-års fødselsdag og noter, at truppen også rummer Kristian Larsen, 21 og Frederik Hansen, 20.

Henrik Tilsted, 25, og Lasse Kronborg, 35, er ude med skader, men sidstnævnte må jo næsten føle sig dobbelt aflægs i dén ungdomsskole, selv om det selvfølgelig pynter, at Frank Mikkelsen og Lars Hald har rundet de 30, og Ole Erevik har passeret 38.

Nu stopper han så også…

- Jeg er jo optaget af børnepasning og pensionsopsparing, og det er der ikke så mange her, der er begyndt at tænke på endnu, siger nordmanden grinende.

Her er det meste af den unge klan forsamlet omkring cheftræner Nicolej Krickau, der selv er lidt af en hvalp i embedet med sin 32 sæsoner på dåbsattesten. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Det er sjovt, det holder én selv ung, for der er meget god – og ung – humor i omklædningsrummet, og så er der jo en del, der ryger hen over hovedet på mig, når de begynder at tale om det ene og det andet. Sådan har det altid været, nu er det bare min tur til at være den ældste.

- Det er imponerende, hvad de kan og kan holde til i så ung en alder. Der er ikke mange steder i håndbold-Europa, hvor så mange talenter bare kommer op på seniorniveau og spiller, som om de aldrig har gjort noget andet. Det må man bare løfte hatten for, og man kan jo næsten ikke forestille sig, hvor gode de kan blive om fem-seks år, siger målmanden.

Det næste stortalent er godt på vej

Emil Lærke kan en masse, men det er ikke alt, der er til guld endnu. Så rollen i denne sæson er fortsat 'simpel': Knald nogle bolde i kassen! Det har han foreløbig gjort 91 gange i sæsonen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Lasse Møller er på ’gammelt hold’ under fodboldspillet før træningen denne tirsdag, hvor Emil Lærke fylder 20, men ikke slipper for at fylde vanddunke og køre vognen med bolde.

- Nikolaj Øris fortalte mig, at det sker, han er på ungt hold i Bjerringbro. Han er 32 – jeg er 22, siger Lasse Møller og sprøjter en ordentlig sjat harpiksfjerner i næverne.

Cheftræner Nicolej Krickau, 32, er selv lidt af en grønskolling i rollen som chef for det klistrede ungdomsoprør i Gudme.

- Hernede er det nemt. Det har altid være en del af kulturen at bringe de unge hurtigt op i GOG, og dem, jeg arbejder med lige nu, er ekstremt dedikerede. De er langt fra lige så sjuskede og upræcise, som jeg hører, det kan være tilfældet i andre klubber. Det fede ved dem er, at de vil træne helt sindssygt.

Man skulle tro, nervøsiteten kunne blive en fjende, når rutinen mangler?

- Jo, men de er vant til at se deres jævnaldrende få chancen, de er vant til at vinde, og de kan godt li’ at være i vælten. De ser andre unge lykkes, og det giver en tro på, at de også selv kan. Vi har jo også forsøgt at give dem spilletid tidligt i sæsonen, så når vi kommer til de store kampe, har de haft et vist antal minutter på banen, siger Nicolej Krickau.

Emil Lærke er vel det næste store stjerneskud?

- Det forventer vi, og han er et rigtigt godt eksempel på en, der ikke er så bekymret. Han tror meget på sine evner, det gør vi også, men der er nogle ting, han egentlig godt kan – gennembrudsspil, spil med stregen – men måske ikke helt på guld-niveau.

- Det fylder meget i træning, men vi pakker det lidt væk i kamp, hvor det meget handler om skuddet. På den måde forsøger vi at integrere spidskompetencer med det samme og udvikler på tingene i dagligdagen.

Fødselaren på 203 cm – alt andet end en Lomme-Lærke - glæder sig til dagen, der kan ende med Guld Over Gudme:

- Jeg er lidt spændt, det er det største, jeg har prøvet. Jeg tror, det bliver mega-fedt.

I er så mange unge og alligevel tæt på guldet. Hvad er forklaringen?

- Jeg tror, det skyldes, at vi er så gode venner. Vi har gået i skole sammen. Jeg var lige fyldt 15 og færdig med niende klasse, da jeg kom til Oure og gik på gymnasiet sammen med Lukas Jørgensen og Frederik Bo. Jon Andersen og Lasse Møller gik to klasser over os, og Mathias Gidsel en klasse under.

Roskildenseren blev student sidste sommer og går nu på højskolen.

- Jeg har lige skrevet kontrakt til 2022, så jeg skal være her i tre år endnu. Det bliver fedt. Jeg fik en ’børnekontrakt’ som U18-spiller, hvor de betalte skolen plus lommepenge, og nu får jeg så en lille smule mere. Jeg kunne nok få mere andre steder, men jeg har råd til at betale husleje, jeg har en lille bil, og jeg lever.

Kunne have solgt 8000 billetter

Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller er begge vokset op i GOG-systemet som ægte indfødte. Kirkeløkke fortsætter efter sommer i Rhein-Neckar Löwen, smedens søn venter et år med at skifte til Flensburg Handewitt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

GOG kunne have solgt 8000 billetter til torsdagens guldkamp. 1900 røg over disken på to minutter, og da var der stadig 1000 aktivt søgende i kø på portalen. Det havde måske været nærliggende at spille kampen i Odense i stedet.

- Men der er alligevel kun plads til 4000, og det er af mange årsager vigtigt for os at spille kampen her, selv om kapaciteten kun er den halve, siger Kasper Jørgensen.

Direktøren var selv med, da GOG gik konkurs i 2010 med en gæld på ca. 20 mio. kroner. Siden er klubben blevet drevet med sund fornuft og overskud i et nyt A/S, der blev stiftet i 2012.

Nettoomsætningen er steget fra ni mio. kr. i første sæson til det dobbelte i denne. Hvert år har budt på små overskud minus forrige sæson, der gav et mindre minus. Personaleomkostningerne ligger på ti mio. kroner – heraf går ca. otte mio. kroner til at drive holdet.

GOG vandt syv DM-guld, otte sølvmedaljer og fem gange bronze fra 1987/88 til 2008 – kun i 1999 var fynboerne ikke i medaljerne. 2016 og 2018 gav også bronze, nu er de endelig der, hvor konkursens ydmyghed rammer den gamle selvforståelse. Med et meget ungt hold…

- Det er en klar og bevidst strategi, at det skal være på denne måde. Vi er jo ikke blege for at give de unge chancen, selv om de ikke får penge for at spille. Vi er fuldstændig ligeglade med, om de får 10.000 eller en million for at være her. Det vigtige er, at de præsterer inde på banen, siger Kasper Jørgensen.

Hvordan vil I holde jer på toppen på den måde?

- Det handler om at have de næste klar, og det er der, vi tager et stort ansvar for den talentudvikling, vi investerer i tidligt i systemet. Vi sendte inden denne sæson Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Henrik Jakobsen til udlandet, og Torsten Laen gik på pension. Ingen troede, vi kunne noget som helst, men så kommer Emil Lærke, Frederik Bo Andersen, Emil Jakobsen og Jon Andersen. Der kommer noget hele tiden, siger direktøren.

SÅDAN AFGØRES GULDET

1. kamp: Aalborg – GOG 30-33

2. kamp: Torsdag kl. 20.30

GOG vinder mesterskabet med sejr eller uafgjort. Vinder Aalborg Håndbold, spiller holdene afgørende kamp i Aalborg på søndag kl. 16.00

