Her er landsholdets EM-gruppe

Det danske håndboldlandshold indtager rollen som soleklar favorit i det indledende gruppespil ved næste års håndbold-EM i Tyskland.

Ved onsdagens lodtrækning i Düsseldorf blev de danske verdensmestre parret med Portugal, Tjekkiet og Grækenland.

På forhånd var Danmark placeret i gruppe F, der spilles i München. To af holdene går videre til mellemrunden, der spilles i Hamburg.

Som topseedet pegede alt på en trods alt overkommelig lodtrækning i det indledende gruppespil, så Nikolaj Jacobsen havde formentlig ro i maven, mens en legendekvartet bestående af franskmanden Joel Abati, spanieren Julen Aguinagalde, tyskeren Dominik Klein og danskeren Lars Christiansen trak EM-holdene op af bowlerne.

I mellemrunden kommer Danmark til at møde hold fra gruppe D og E, hvilket sandsynligvis indbefatter møder med både Norge og Sverige.

Danmark kunne potentielt have trukket Færøerne, men det bliver næppe til et håndboldbrag i rigsfællesskabet ved EM.

Færøerne er med til EM for første gang, og det nordatlantiske hold skal op mod Norge, Slovenien og Polen. Formår Færøerne at blive blandt gruppens to bedste hold, venter der potentielt et møde med Danmark.

EM begynder 10. januar næste år, men Danmark skal først i aktion 11. januar. Finalen afvikles 28. januar i Köln.

Danmark har vundet de seneste tre verdensmesterskaber, men det er gået knap så godt ved europamesterskaber. Sidste år blev Danmark nummer tre, i 2020 røg Danmark uventet ud allerede efter det indledende gruppespil, mens det blev til en fjerdeplads i 2018. Danmark vandt EM i 2008 og 2012.