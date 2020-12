Her er nøglen til semifinalen

Der er intet som sejre, der giver optimisme, og den er stor i den danske lejr inden braget mod Rusland i aften om pladsen i EM-semifinalen.

Rusland kom til EM som en af de helt store favoritter, og bortset fra et uafgjort resultat mod Frankrig, har russerne da også gjort rent bord. Men de har ikke skræmt den danske lejr. Hør blot landstræner Jesper Jensen:

- Alle har en forventning om, at det bliver tæt, men vi er trygge, og vi stoler rigtig meget på hinanden. Der er en stor grad af tillid, og det kan vi bruge i en kamp mod Rusland. Vi står rigtig skarpt, og vi har forhåbentligt også et fysisk overtag på russerne.

- Det bygger jeg på den friskhed, jeg kan se hos spillerne. Der er et enormt overskud og masser af kvalitet tilbage i truppen. Vi står i en bedre forfatning end stort set alle andre hold. Det er en stor ros til staben omkring holdet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Jensen er meget tilfreds med stemningen i sin trup. Foto: Lars Poulsen.

- Evnen til at kontrollere tempoet i den kamp bliver meget afgørende. Vi har mange parametre, vi kan vinde på, men det har russerne også. Målmandsduellen kan blive afgørende. Vi har bedre og dygtigere målmænd, end de har, Hvis vi kan vinde den kamp, tror jeg også, vi kan vinde kampen på tavlen.

- Men det er da et supergodt hold, som skal regnes blandt de fire bedste i verden. Det er dygtige spillere, så det bliver en stor mundfuld, men jeg føler, at vi er klar. Vi er kommet tættere på toppen, siger Jesper Jensen, som tilføjer, at han ikke er urolig, men sover rigtig godt om natten.

Godt fundament

Han føler, at missionen ved EM indtil videre er lykkes, og at der er bygget et fundament til, at dansk kvindehåndbold kan være med i toppen mange år fremover.

- Det har været målet, men vi vil også gerne præstere på kort sigt, men det er selvfølgelig lidt mere skrøbeligt, siger Jesper Jensen med tanke på russer-opgøret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ruslands højre fløj, Iuliia Managarova, er en kontraraket, der der gerne skal stoppes. Foto: Lars Poulsen.

Men han er ikke alene om at lægge taktikken. Han får blandt andet god hjælp af Kathrine Heindahl, som til dagligt spiller i CSKA Moskva. Her er hun klubkammerat med seks spillere fra det russiske landshold, og fra den russiske liga har hun godt kendskab til de fem spillere fra den anden storklub, Rostov Don.

- Heindahl er enorm spilintelligent og har et stort kendskab til de russiske spillere. Den viden lader vi ikke gå tabt. Hun har da også nævnt nogle ting, og hun har et stort ord at skulle have sagt til vores taktikmøde, siger landstræneren.

Skal trykke på

Selv siger Heindahl, at russerne er dygtige boldspillere og individualister, som kan meget på egen hånd.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kathrine Heindahl, med nummer 10, skal bruge sit kendskab til russerne, når der skal lægges taktik. Foto: Lars Poulsen.

- De har også spillere med stort overblik, der forstår at straffe den mindste fejl hos modstanderen. Hvis vi taber tålmodigheden, bliver vi straffet.

- Ligesom hos os kan de sætte nye spillere ind med andre kompetencer. Vi skal forberede os på rigtig mange spillere. Hvis vi kan gøre det til en hård fysisk kamp, kan vi forhåbentligt spore lidt træthed hos dem.

HUSK, AT DU KAN FØLGE KAMPEN LIVE PÅ EKSTRABLADET.DK...

- Vi bør være foran dem på ressourcer, og derfor skal vi blive ved med at trykke dem.

- Jeg håber, vi efter tre kvarter er dem, der stadig har det fysiske overskud. For så tror jeg på, vi vinder til sidst, siger Heindahl.

- De er ikke trætte af træneren - endnu

Flere genistreger bag dansk storsejr

Danmark en sejr fra EM-semifinale efter storsejr over Spanien

Vilde med de danske EM-darlings