Her er Viborg HK's nye træner

Viborg HK ansætter Ole Bitsch som cheftræner.

Han tiltræder efter sæsonen på en treårig kontrakt, oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse.

Viborg meddelte i slutningen af oktober, at Jakob Vestergaard stopper efter denne sæson. Det sker et år før kontraktens udløb.

Direktør Jens Steffensen ser Bitsch og Viborg som et 'noget nær perfekt match'.

- Jeg har kendt ham i mange år. Jeg har endda selv trænet ham, da han var ungdomsspiller i Bjerringbro, og jeg kender ham også igennem Viborg Idrætsråd, hvor han har været elitekoordinator.

- Igennem de seneste år har jeg fulgt hans trænerkarriere, hvor han i både Skive og Randers HK har gjort det rigtig godt, siger han.

Ole Bitsch er i dag træner for Randers HK, men måske slutter det samarbejde snart.

Kronjyderne oplyste i hvert fald mandag, at de forventer at begære sig konkurs inden for kort tid, fordi kassen er ved at være tom.

Bitsch ser frem til det næste skridt i trænerkarrieren.

- Jeg er stolt og beæret over, at jeg fra næste sæson bliver cheftræner for det, der historisk set er Danmarks største kvindehåndboldklub. At klubben er et andet sted lige nu, skræmmer mig ikke – tværtimod.

- Jeg kommer netop til at arbejde med opbygning og udvikling, og det er der, mine interesser og kompetencer er størst, siger han.

Viborg har forud for denne sæson sagt farvel til et par store profiler. Landsholdsspillerne Kristina Jørgensen og Line Haugsted er taget til henholdsvis Metz og Györ.

Det smitter af på resultaterne i denne sæson, hvor Viborg er et stykke efter de bedste hold som nummer seks i kvindernes liga.