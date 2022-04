Herning-Ikast følger med Team Esbjerg i semifinalerne

Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast er klar til semifinalerne i Bambusa Kvindeligaens slutspil.

Onsdag aften vandt midtjyderne lokalopgøret mod Silkeborg-Voel med de overbevisende cifre 31-21.

Dermed er afstanden mellem holdene oppe på fem point, og der resterer blot en enkelt spillerunde i slutspilsgruppen. I forvejen stod det klart, at Team Esbjerg også avancerer til semifinalerne.

Herning-Ikast kan dermed fortsætte jagten på at forbedre sidste års bronzemedaljer.

Hjemmeholdet havde allerede de klart bedste kort på hånden i forhold til at nå semifinalerne inden onsdagens opgør, og trods lidt vanskeligheder i begyndelsen virkede alle Herning-Ikasts spillere opsatte på at sikre semifinalepladsen i første forsøg.

Midtvejs i første halvleg fik holdets forsvar for alvor fat, og i løbet af en periode på over 11 minutter fik silkeborgenserne kun scoret en enkelt gang, og det udnyttede hjemmeholdet til at bringe sig i front med fire mål.

Ved pausen førte Herning-Ikast 14-12, og fra begyndelsen af anden halvleg voksede føringen støt, så det tenderede til en ordentlig lussing.

Føringen nåede op på et tocifret antal mål, og der var absolut ingen tvivl om udfaldet i kampens sidste halvdel.

Herning-Ikast var gode til at sprede scoringerne ud, og 11 spillere kom på måltavlen for hjemmeholdet, mens både Sabine Englert og i særdeleshed Jessica Ryde fik sat positive aftryk i holdets mål.

Julie Jensen blev opgørets topscorer med otte scoringer for gæsterne, men hun må sande, at sæsonen nu blot er en enkelt kamp fra at være overstået.

- Herning-Ikast gav os baghjul i dag. Vi havde ellers mulighederne for at nå semifinalen i år, siger Julie Jensen til TV2 Sport.