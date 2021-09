Herning-Ikast fortsætter perfekt sæsonstart

Herning-Ikast tromlede onsdag videre i kvindernes håndboldliga.

Midtjyderne fortsatte deres - målt på point - perfekte sæsonstart, da det mod Nykøbing F. Håndbold (NFH) blev til en knusende sejr på 42-30.

NFH har ellers været at finde i den sjove ende af tabellen, efter at holdet vandt sine første tre kampe i sæsonen, men nu er de to seneste endt med nederlag.

To hold - Herning-Ikast og Odense - har nu fem sejre i lige så mange kampe. Senere onsdag kan Viborg HK matche det, når holdet møder Horsens.

NFH lavede kampens første mål i mødet med Herning-Ikast og kom foran, men derfra gik det hurtigt galt for gæsterne.

Med en imponerende stime vendte Herning-Ikast 1-2 til 10-3. Føringen blev kun større frem mod pausen, hvor kampen nærmest var afgjort. Her førte hjemmeholdet med hele 24-12 efter en første halvleg, hvor der var niveauforskel.

Spændingen i opgøret var væk, og den kom ikke tilbage. NFH formåede i anden halvleg aldrig at reducerede midtjydernes føring til mindre end ti mål.

Team Esbjerg var også i aktion onsdag og tog sin tredje sejr på stribe ved at slå Silkeborg-Voel med 34-31. Det efterlader vestjyderne med seks point efter fem kampe, fire færre end topholdene.