Herning-Ikast i DM-semifinalen

Håndboldkvinderne fra Herning-Ikast er klar til DM-semifinalerne.

Det står klart inden sidste runde af slutspillet, fordi midtjyderne fredag på hjemmebane bankede Aarhus United med hele 31-19 i en kamp, der lignede en direkte duel om at følge med Team Esbjerg videre fra slutspillets gruppe 2.

Samtidig revancherede Herning-Ikast også det lidt overraskende 20-23-nederlag til aarhusianerne i den første kamp i slutspillet i slutningen af marts.

- Det er helt fantastisk. Det var en holdsejr, og det giver os en plads i semifinalen.

- Vi stod godt i forsvaret, og vi løb fra dem. Det er den store forskel siden sidste kamp mod dem, siger Helene Fauske til TV2 Sport.

Som følge af nederlaget må spillerne i Aarhus United til gengæld snart indstille sig på at gå på sommerferie, og det skuffer Julie Pontoppidan.

- Jeg ved ikke, hvad der skete med os i dag. De ting, vi havde aftalt inden kampen, lykkedes vi ikke med. Det var både i forsvaret og i angrebet, siger hun til TV2 Sport.

De aarhusianske gæster nåede kun at være foran en enkelt gang - ved 1-0 - før midtjyderne tiltvang sig at lille overtag på måltavlen i en forholdsvis jævnbyrdig indledning første halvleg.

Efter 18 minutter reducerede Celine Lundbye, så aarhusianerne blot var bagud 8-9. Det viste sig at være udeholdets sidste mål i første halvleg.

Det udnyttede hjemmeholdet til at slå det afgørende hul ved at vinde de resterende 12 minutter med 5-0, så pauseføringen lød på 14-8 til Herning-Ikast.

Blødningen blev ikke stoppet, og da Aarhus-træner Heine Eriksen nede med 12-23 tog en timeout, påpegede han, at kampen var tabt, og at det nu handlede om, at cifrene ikke skulle blive grimmere.

Det lykkedes næsten. Formlen for at stoppe en velspillende Louise Burgaard fandt aarhusianerne dog aldrig. Burgaard scorede ni gange, før midtjyderne skånede modstanderne ved at bænke bagspilleren til sidst.

Senere fredag sikrede Team Esbjerg sig endegyldigt førstepladsen i gruppen ved at vinde 29-25 over Viborg HK.

Førstepladsen kan være vigtig, da den giver hjemmebanefordel i en eventuel tredje semifinale.

Med Team Esbjergs sejr står det også klart, at den ene semifinale bliver mellem Odense og Herning-Ikast. Esbjergs modstander er ikke fundet endnu, men det bliver enten København eller Nykøbing-Falster.

