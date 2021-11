Herning-Ikast indløser billet til europæisk gruppespil

Herning-Ikast skal efter nytår jagte endnu en topplacering i European League.

Lørdag indløste de midtjyske håndboldkvinder billet til turneringens gruppespil. Det skete med den anden sejr i lige så mange kampe over ungarske MTK Budapest i den sidste kvalifikationsrunde.

Den første kamp - som blev spillet sidste søndag - endte 34-27 til Herning-Ikast, og lørdag endte det med en sejr på 34-29.

Det stod ellers lige ved pausen, men med en stærk anden halvleg fjernede midtjyderne altså ungarernes håb om avancement.

Herning-Ikast nåede i sidste sæson frem til Final 4-stævnet i European League. Her endte det efter to nederlag med en fjerdeplads.

Ud over Herning-Ikast deltager også Viborg HK i gruppespillet, men sidstnævnte hold slap for at skulle igennem kvalifikationen for at få en plads.