Herning-Ikast og Esbjerg sender bronzedyst ud i tredje kamp

Team Esbjerg leverede et comeback af de større, da holdet tirsdag aften tvang duellen om bronzemedaljerne ud i en tredje og afgørende kamp.

Efter at have overordentligt svært ved at finde målet i første halvleg var de forsvarende danske mestre bagud 6-11 ved pausen i Ikast, men fandt ny energi til anden halvleg, og så sluttede det hele 23-23 mod Herning-Ikast Håndbold.

Da den første bronzekamp i Esbjerg i lørdags også endte uafgjort, skal holdene derfor i aktion igen i en afgørende kamp om tredjepladsen.

Den spilles på mandag i Esbjerg.

Det var ikke til at se på nogle af holdene i kampens indledning, at der var medaljer på spil.

Der skulle gå mere end fire minutter, før måltavlen i hallen for første gang ændrede udseende, da Sanna Solberg bragte gæsterne i front.

Derfra gik Esbjerg helt i stå og leverede et hav af fejl, brændte straffekast og udvisninger. Solberg var eneste lyspunkt i første halvleg, hvor den norske fløjspiller scorede fire af Esbjergs seks mål.

Esbjergenserne blev kun holdt inde i kampen efter en stor indsats fra Rikke Poulsen i målet, der diskede op med mange gode redninger. Derfor måtte Herning-Ikast nøjes med en femmålsføring ved pausen på 11-6.

Esbjerg-træner Jesper Jensen må have talt med store bogstaver i omklædningsrummet. I hvert fald kom vestjyderne stormende ud til anden halvleg ivrige efter at få nogle mål på tavlen.

Det lykkedes, og mens Rikke Poulsen fortsatte sit storspil i målet, svandt Herning-Ikasts føring langsomt.

Med knap et kvarter tilbage var alt igen helt lige ved 17-17.

Derfra fulgtes de to hold ad, og med et minut igen var stillingen 22-22. Det lykkedes hjemmeholdets Ingvild Bakkerud at bringe Herning-Ikast på bronzekurs, men Marit Frafjord reducerede med fire sekunder igen.