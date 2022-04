Herning-Ikast tager vital sejr

Efter uafgjort i slutspillets første kamp tog Herning-Ikast Håndbold mandag en vigtig sejr, da klubben hjemme i Ikast slog Horsens Håndbold med 29-27.

Horsens bed fra sig langt hen i kampen, men Herning-Ikasts spillere holdt hovederne kolde og slap ikke føringen trods et massivt pres i slutfasen.

Sejren betyder, at Herning-Ikast lægger afstand til netop Horsens og Silkeborg-Voel i gruppe 2 i kvindernes slutspil.

Midtjyderne er på andenpladsen og har nu fire point. Det er tre flere end de to nederste hold i gruppen. Esbjerg fører med fem point. De to bedste mandskaber spiller sig i DM-semifinalen.

Herning-Ikast kom klart bedst fra start. Horsens lukkede op i defensiven, og hjemmeholdet udnyttede samtidig nogle hurtige kontraløb.

Horsens-træner Jan Leslie var så utilfreds med sit holds indledning, at han allerede i tiende minut ved midtjysk føring på 6-3 følte sig nødsaget til at tage timeout.

Horsens-spillerne havde ikke levet op til de defensive aftaler, der var lavet før kampen, og det fik de lov at høre for.

Det var, som om det lykkedes Jan Leslie at rykke noget. Kort efter timeouten havde Horsens reduceret midtjydernes føring til ét mål ved stillingen 7-6.

Luften gik dog af ballonen igen. Med et par hurtige scoringer udbyggede Herning-Ikast føringen, og ved pausefløjt var hjemmeholdet foran 15-11.

Horsens var dog ikke sådan at slå ud.

Svenske Nina Dano var ustyrlig fra sin højre back i begyndelsen af anden halvleg, og hun var sammen med især Maria Vestergaard og Kristin Thorleifsdóttir afgørende for, at FC Midtjylland blev holdt inden for to måls rækkevidde.

Kortvarigt så det ud til, at Horsens havde mistet pusten, men det endte med, at Herning-Ikast kom under et massivt pres i slutfasen. Først i sidste sekund blev kampens afgørende mål sendt i netmaskerne.