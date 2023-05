Hetz og trusler mod DR-figur: - Jeg er rystet

Manden bag figuren Onkel Reje har modtaget trusler. Det fik landsholdsprofil Henrik Møllgaard til at ytre sig. Møllgaard fortæller desuden, at han selv har modtaget meget grimme beskeder

Hvis man sidder bag et tastatur, er der desværre nærmest ingen grænser for flere mennesker.

Mads Geertsen, der er manden bag DR-figuren Onkel Reje, har været udsat for både trusler, chikane og hetz. Det har betydet, at han er blevet sygemeldt, skriver Berlingske.

På Twitter gik håndboldlandsholdsspilleren Henrik Møllgaard til tasterne og langede ud efter dem, der har truet Ramasjang-figuren.

'Så sluk dog iPad’en eller glo væk .. Jesus, hvor er vi blevet tyndhudede,' skriver han.

Den 38-årige danske verdensmester uddyber sin holdning til Ekstra Bladet.

- Det falder mig for brystet, fordi det er en Ramasjang-karakter, som mine børn og jeg holder enormt meget af og har gjort i mange år. Jeg er rystet over tonen. Det er ret alvorlige ting, der bliver skudt efter ham.

- Folk sidder hjemme foran skærmen og er ret grove. Det falder meget ned i den pøl af elendighed, jeg ret ofte ser på sociale medier. En ting er at være lidt åbenmundet og flabet ved middagsbordet, men ligefrem at diskriminere på den her måde, så det leder til en sygemelding, er langt, langt over stregen.

Onkel Reje er blandt andet kendt for sangene 'Det klør i min røv' og 'Jeg kan ikke li' at gå i bad', mens han også har haft en flaske whisky med i børneprogrammet.

Mads Geertsen, der spiller Onkel Reje, har modtaget grove trusler, som DR har politianmeldt. Foto: Søren Bidstrup/DR

- Man skal selvfølgelig ikke skrive grimt til hinanden. Er der dog nogle af tingene, han laver, som du synes, der nærmer sig grænsen for, hvad man kan lave?

- Der er masser af det, han laver, som jeg ser med mine børn, og hvis jeg synes, at det går for langt, er det mit ansvar som forælder at trække dem væk fra det, de ser, om det så er Onkel Reje eller noget andet ... det er udelukkende mit ansvar.

Mange gode samtaler

Møllgaard påpeger, at det er vigtigt at tale med sine børn om, hvad det er, de ser i fjernsynet.

- Jeg synes, at netop Onkel Reje har givet anledning til en masse fantastiske snakke om, hvad der er sjovt, med mine børn, hvad der er over stregen, og hvad man kan lave på fjernsyn, og hvad man ikke skal gå og fortælle hinanden i børnehaven og skolen.

- Onkel Reje laver også nogle ting, som skaber et andet rum. Det er ikke bare fest og farver og en fængende sang. Der sker noget, som man skal forholde sig til som forælder, fordi jeg er med på, at der er ting, vi ikke behøver at slippe med ud fra hjemmet.

Møllgaard taler med sine børn om, hvad de ser i fjernsynet. Foto: Lars Poulsen

- Så sluk dog

I stedet for trusler og hetz bør de sure seere blot slukke for skærmen.

- Idéen om, at han laver noget, der er over stregen, og derfor skal det forbydes, den retning er jeg grundlæggende ved at være en lille smule træt af. Det er en total ansvarsfralæggelse i forhold til sig selv, hvor man ikke tager styring på sine børn. Det har jeg meget lidt til overs for.

- Jeg bliver en lille smule ærgerlig over, at vi skal skærmes for alt. Så sluk dog for det, hvis du synes, at dine børn ikke er store nok til det, eller hvis det er fordummende tv.

- Med det aktuelle her så har DR og Ramasjang lavet noget fantastisk børne-tv, som fænger og i min optik ikke er ret fordummende.

Frygtelige beskeder

I sin indbakke har Møllgaard selv modtaget flere absurde beskeder. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Igennem en lang og flot karriere har Aalborg-spiller Henrik Møllgaard prøvet lidt af hvert.

Han stiller stort set altid op til interviews og tager sig god tid til at skrive autografer til mange børn og andre fans, men han har også set den triste side af at være kendt.

- Sociale medier er heldigvis kommet til mig i en sen alder. Jeg har rimelig meget ro i maven, men har fået mange beskeder, som er langt over stregen. Det er både om min egen person og virke, men også, hvor det bliver nederdrægtigt, at min 'familie skal dø', og at 'jeg er intet værd'.

- Dem er jeg glad for, at jeg ikke modtog, da jeg var 18-19 år og på vej ind i sporten. De er først kommet til mig oppe i 30'erne. Det har jeg haft lettere ved at sortere væk og bare gå uden om. Det der helt håbløse får bare lov at ligge, men det findes desværre i stor stil.

- Det er mystisk, hvis det ikke er noget for dig, så sluk. Gå væk fra det. Lad det da være, lyder opfordringen fra Møllgaard.