Historisk stort tilbud bag chokskifte

Den danske landsholdsspiller Mia Rej skifter til Odense Håndbold. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Mia Rej, der var med til EM for Danmark i december, skifter fra København Håndbold med øjeblikkelig virkning, lyder det.

Hun har underskrevet en kontrakt på halvandet år.

Det er lidt af et chokskifte, Rej er ude i, som helt sikkert skyldes hendes fornemme indsats ved det netop overståede EM på hjemmebane, hvor Rej fik sit gennembrud på landsholdet og endte som holdets topscorer med 33 mål.

Som København Håndbold formulerer det på deres hjemmeside:

- Det har afstedkommet en del henvendelser fra andre klubber, og da Mia har givet udtryk for at hun har et brændende ønske om at prøve sig selv af i Champions League, har klubben valgt at acceptere et historisk stort bud på hende, skriver de.

I Odense skal hun erstatte den langtidsskadede Helena Elvers, og klubben er ikke overraskende godt tilfredse med den forstærkning, der skal hjælpe klubben gennem en hård forårssæson, hvor der også står Champions League-kampe på menuen.

- Ovenpå en trist melding om Helena Elvers knæskade, glæder det mig, at vi har fået muligheden for at tilknytte Mia Rej til vores i forvejen stærke trup.

- Der venter os mange kampe i et meget travlt forår 2021, hvor vi ønsker at stå bedst muligt, da efteråret 2020 viste os vigtigheden af en stærk, bred trup. Mia Rej er en erfaren spiller, der med sit store drive og spilforståelse vil passe godt ind i måden, vi ønsker at spiller på her i Odense Håndbold, siger cheftræner Ulrik Kirkely.

Mia Rej har spillet i København Håndbold siden 2014, hvor hun var med til at vinde DM-guld i 2017.

