Historisk VM-finale

Danmark og Sverige har aldrig tidligere mødtes i en afgørende kamp ved en slutrunde - Danmark kan skrive historie ved at vinde to gange i træk. Nikolaj Jacobsen vil skabe lys i coronamørket med mere guld

Der skrives historie, når Danmark i morgen møder Sverige i VM-finalen i Kairo. Aldrig tidligere har de to lande mødt hinanden i den afgørende kamp ved en slutrunde. Det er højst blevet til en semifinale, som ved EM i 2018 i Kroatien, hvor Sverige trak det længste strå.

Men der kan skrives mere historie i morgen. Vinder Danmark finalen, bliver det den kun fjerde nation til at vinde to VM-guld i træk. Tidligere har Rumænien, Sverige og Frankrig præsteret det.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen kan altså for alvor skrive sig ind i annalerne. I morgen står han i spidsen for sit landshold i den anden finale på blot fire slutrunder. Det er også en præstation. Men nu vil han have gjort arbejdet færdigt.

Han har dog stor respekt for det svenske hold, der trods afbud fra otte spillere, har gjort det fortrinligt ved slutrunden.

- Det er et godt hold. Og det er et hold, som ikke umiddelbart ligger så godt til os. Specielt ikke med deres hurtige folk i angrebet. Vi skal sørge for at få flyttet fødderne godt i forsvaret, og så skal vi selvfølgelig forsøge at lukke ned omkring deres playmaker, Jim Gottfridsson, som er den drivende kraft i deres angreb.

- Han er en rigtig dygtig håndboldspiller, som kan afgøre kampe.

Nikolaj Jacobsen i en afslappet stund i Kairo. Dem har han ikke haft mange af de seneste tre uger. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

De har vel også et kontraspil, som er mindst lige så godt som jeres?

- Der vil jeg sige, at de er bedre. Det har været turneringens bedste hold til at løbe kontra. De har den fordel, at de i perioder kan gå med seks mand, der spiller begge veje. Det er en stor kvalitet at have, og det øger naturligvis kvaliteten at deres kontraer. Desuden har de haft et godt forsvar og en rigtig dygtig målmand i Andreas Palicka.

Den svenske målmand, Andreas Palicka, var med sine 11 redninger en væsentlig årsag til, at Frankrig blev sendt ud af VM. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Hvordan ser du så jeres muligheder?

- Holdene spiller næsten på samme måde, så det handler om at få lukket deres defensiv op. Kan vi spille med stor effektivitet i angrebet og komme til gode chancer, så umuliggør vi også deres kontraer.

- Hvis Mikkel Hansen kan spille med den effektivitet, han gjorde mod Spanien, så bliver vi svære at slå. Når der er så meget saft og kraft i skuddene og præcision, som han havde fredag aften, hjælper det vores spil rigtig meget.

I Sveriges kamp mod Frankrig var det især målmandsduellen, Sverige vandt. Frankrig havde blot fire redninger i den kamp. I skal vel have lidt flere i finalen?

- Det skal vi. Jeg ved ikke, om vi skal vinde målmandsduellen, men vi skal i hvert fald op og matche Sveriges målmænd i morgen. Det har vi også gode muligheder for med de to målmænd, vi har lige nu.

Vil du sætte procenter på favoritværdigheden?

- Nej, det er noget, I journalister går op i. I må gerne gøre os til favoritter, det er jeg ligeglad med, bare vi vinder kampen.

Morten Olsen spillede en hovedrolle i sejren over Spanien. Den kan han også få mod Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix.

Hvor meget vil det betyde for håndbolddanmark, hvis I tager guldet med hjem igen?

- Det vil betyde rigtig meget. Også i den tid vi er i lige nu. Vi vil gerne være med til at skabe lidt glæde og sammenhold, nu hvor det hele er lukket ned. Det vil betyde rigtig meget for os. Det er også noget, vi har snakket om før turneringen. Vi ville se, om vi kunne bringe lidt lys ind i en mørk tid. På den front vil det betyde lidt ekstra.

- Nu ved jeg ikke, hvornår man begyndte at spille verdensmesterskaber, men det er mange år siden, og Danmark har vundet en gang. At kunne gøre det igen, og ovenikøbet to gange i træk, vil være en vanvittig flot præstation, siger Nikolaj Jacobsen.

