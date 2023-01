Hjulmand på udebane: Stjernen jubler over besøg

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

Kasper Hjulmand var taget til Malmø for at se det danske landshold. Hvis han ser en af træningerne, hvor Danmark spiller fodbold, mener Gidsel, at landstræneren skal holde øje med ... ja, Gidsel selv

Der var hele to danske landstrænere i Malmö Arena lørdag aften.

Kasper Hjulmand var mødt op for at støtte håndboldlandsholdet, der vandt med ni mål over USA.

Mathias Gidsel fik ikke øje på ham, men glæder sig over besøget.

- Det er rart. Vi skulle lige have set ham, så vi fik vinket til ham. Det er dejligt, at fodboldlandsholdet i form af Kasper Hjulmand også støtter os.

- Vi har gjort en stor dyd ud af at støtte dem. Det er dejligt, at man støtter hinanden på tværs af sportsgrene og ekstra dejligt, at han har taget turen over for at støtte, siger Gidsel.

Kasper Hjulmand hygger sig med Morten Stig Christensen, der er formand i Dansk Håndbold Forbund. Foto: Lars Poulsen

Hold øje med Gidsel, Hjulmand

De dage, hvor der ikke er kamp, træner det danske landshold, og de spiller altid nærmest fodbold som opvarmning.

- Hvis Hjulmand bliver hængende og ser træningen, gør du så ekstra ud af din fodboldopvarmning?

Annonce:

- Hehe, jeg ved ikke, om jeg er ved at nå til et sted i turneringen, hvor jeg skal spare på kræfterne til fodbold.

- Men hvis Hjulmand er der i morgen (søndag, red.), så beder jeg ham om at tage brillerne med, fordi der er en topscorer på det danske herrelandshold i håndbold, og han hedder Mathias Gidsel lige nu. Jeg håber, at han kommer. Så skal jeg nok spille fodbold.

Og lige her mener Gidsel altså topscorer, når der spilles fodbold til træningen.

Den 23-årige dansker er klar på også at vise sig frem på fodboldbanen. Foto: Lars Poulsen

Gidsel scorer de lette mål

Det er ifølge Gidsel svært at pege på, hvem der er den bedste danske håndboldspiller til fodbold.

- Jeg ved ikke, hvem der er bedst, men jeg ved godt, hvem der er værst, og det er mig. Jeg er enormt dårlig, men jeg er også topscorer, og det pisser alle folk af.

Annonce:

- Jeg står altid de rigtige steder og er klar til 'tap in'. Jeg har også lavet min egen regel om, at jeg kun må være over midten, og det forstår de andre ikke helt, men jeg får mange gratis mål med på den måde, siger Gidsel med et smil.

Da Danmark var i Qatar til fodbold-VM, blev det til et mål i tre kampe. Forsvarsspiller Andreas Christensen scorede mod Frankrig.

Fem af landsholdets hemmelige håndtegn, der bruges under kampene, bliver forklaret og vist frem til Ekstra Bladet her.