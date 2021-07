Hjulmand tog kontakt til Nikolaj inden EM

Den ene succes støder til den anden, når håndbold-verdensmestrene mandag formiddag checker ind på Hotel Marienlyst og dermed slutter sig til de forhåbentlig kommende fodbold-europamestre.

De to landstrænere var i kontakt inden EM, da Kasper Hjulmand fik et par fif af Nikolaj Jacobsen om livet i en boble, men det er langt fra første gang, de to har snakket sammen.

Derfor havde Kasper Hjulmand også nummeret kodet ind, da han forhørte sig om harpiks-atleternes erfaringer med livet i januars VM-boble.

- Han ville høre lidt om vores erfaringer fra Egypten, men nu skal man altså heller ikke overdrive. Vi har bare udvekslet lidt erfaring, siger Nikolaj Jacobsen.

- Jeg har ønsket Kasper tillykke, når de har vundet her under EM, og mon ikke vi kan finde tid til en kop kaffe eller en sodavand mandag, det håber jeg da. Men ellers er det ikke sådan, at jeg har hjulpet Kasper på nogen måde, siger den fynske håndboldboss.

- Kasper er en yderst behagelig fyr, et utroligt godt menneske, som jeg har det godt sammen med og snakker godt med. Det har vi gjort over nogle år nu.

- Vi mødtes til noget Smukfest, og vi holdt kontakten, da Kasper var i Mainz, som ikke er så langt fra Heidelberg og Mannheim, hvor jeg holdt til, fortæller Nikolaj Jacobsen.

Begge startede i deres tyske jobs i sommeren 2014. Her kan du læse mere om Kasper Hjulmands fortid.

Nikolaj Jacobsens sparketeknik fejler ikke noget, fynboen var et pænt stort talent som ynglingespiller i OB. Her scorer han på datteren Sille, dengang familien boede i Leimen - hvor Boris Beckers mor såmænd stadig betaler kommuneskag. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand fik kun godt et halvt år som cheftræner, før han blev fyret i Mainzx 05 i 2015. Foto: Ralph Orlowski/Ritzau Scanpix

Mandag kan de mødes i Helsingør, hvor håndboldlandsholdet indleder forsvaret af OL-guldet fra Rio, mens fodbold-fætrene skal på et lille smut eller to til Wembley.

- De er i deres boble, og vi er i vores, men jeg tænker da, at spillere, der kender hinanden, kan mødes over en kop kaffe eller en sodavand udendørs. Men ellers skal vi ikke rende op og ned af hinanden, siger Nikolaj Jacobsen.

Mathias Zanka og Mikkel Hansen er bl.a. gode venner på tværs af landsholdene.

Nikolaj Jacobsen i perlehumør sammen med Mikkel Hansen, der flytter hjem til Helsingør, når landsholdet mandag indleder OL-forberedelserne. Foto: Lars Poulsen

Nikolaj Jacobsen er fuld af lovord for fodboldlandsholdets kampagne indtil nu:

- Jamen, det er fantastisk flot. Det er endnu engang et godt bevis på, at et stærkt sammenhold når længst, og så er der ingen tvivl om, at der er nogle stærke følelser i spil hos alle. Det kan man se og mærke.

- Det, de har været igennem, betyder noget ekstra. Det er både fedt og rørende samtidig, siger fynboen.

- Det kan godt være, Danmark ikke har de største individuelle profiler, til gengæld har spillerne været vanvittigt dygtigt til at løfte i flok, samtidig har de haft en helt igennem forfærdelig oplevelse, som gør, at de drenge der vil have et specielt bånd resten af livet.