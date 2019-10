Holdt under et år: Kaos-klub skal have ny direktør

Christian Phillip stopper som direktør i KIF Kolding. Det skriver den traditionsrige håndboldklub i en pressemeddelelse.

Phillip har været direktør i klubben i otte måneder og stopper i foråret 2020.

- Jeg glæder mig over at kunne overlevere et sundere KIF Kolding til min efterfølger, og jeg håber, at genopbygningen kan fortsætte, både økonomisk og sportsligt, siger han i pressemeddelelsen.

Klubben ansatte inden den igangværende sæson en tidligere kending i klubben - Ulf Sivertsson - som ny cheftræner i håb om at løfte holdet efter en forfærdelig sidste sæson, hvor klubben både sportsligt og økonomisk var nede i kulkælderen.

Det var kun med nød og næppe, at klubben overlevede endnu en sæson i den bedste danske række, efter at holdet måtte ud i en tredje og afgørende kamp mod TM Tønder fra 1. division om pladsen i ligaen.

Men heller ikke i den nuværende sæson er Kolding kommet godt fra start. Det er blot blevet til et enkelt point i de første seks kampe, og holdet ligger nederst i tabellen.

Men ifølge pressemeddelelsen begynder der at tegne sig et mere positivt billede af klubbens drift.

- Vi tror stærkt på fremtiden, og vi ved, at vores oprindelige ståsted har været voldsomt udfordret i de sidste par år, siger bestyrelsesformand Brian Stein.

- Vi er dog ved at finde rytmen, og der begynder at være den nødvendige arbejdsro til at kunne revitalisere KIF.

- Nu skal vi have skabt et solidt fundament af sponsorer og sikre opbakningen til fremtidens KIF, og så skal vi selvfølgelig også vise resultaterne på banen, siger han.

KIF har spillet i ligaen siden 1984, hvor klubben første gang kom op i det fornemme selskab.

Siden har holdet vundet 14 mesterskaber, og det er flere end nogen anden klub i dansk håndbold. Holdet vandt senest mesterskabet i 2015, da klubben hed KIF Kolding København.

