Hollænder sørger for revanche til Odense over russere

Et mål af Lois Abbingh få sekunder før slutfløjt sørgede søndag for, at Odense Håndbold fik revanche mod CSKA Moskva i Champions League.

Sidste weekend tabte fynboerne til russerne, men søndag endte det med to point til Odense efter en dramatisk sejr på 25-24.

Kampen bølgede frem og tilbage fra start til slut, men til sidst trak det danske hjemmehold altså det længste strå.

Sejren bringer Odense op på 10 point efter 8 kampe på gruppe B's fjerdeplads. Nederlaget var Moskvas første i turneringen. Holdet ligger nummer to i gruppen med 11 point, men har spillet en kamp færre end Odense.

Fynboerne kom godt fra start. Odense havde fint styr på russernes angreb og fandt også hurtigt en rytme i den anden ende.

Desværre for hjemmeholdet haltede afslutningerne en smule, så efter et kvarter stod der blot 5-3, en føring, som kunne og - set med danske øjne - burde have været større.

Russerne kaldte en timeout, og det hjalp. Moskva lavede efterfølgende tre mål i træk, så det nu var gæsterne, som var foran.

Herefter bølgede kampen frem og tilbage frem mod pausen. Odense tog teten igen, inden Moskva kom tilbage og fik udlignet. Det danske hjemmehold kunne dog gå til pause med lidt medvind foran 12-11.

Tingene fortsatte med at gå den rigtige vej for Odense i starten af anden halvleg. Efter fem minutter var holdets føring oppe på tre mål ved 15-12, blandt andet takket være en velspillende Althea Reinhardt i målet.

Moskva fik lidt gang i målscoringen, men så lukkede Reinhardt igen af, og det udnyttede fynboerne til at bringe sig foran 18-15 med et kvarter tilbage.

Men igen kunne Odense ikke holde fast i føringen. Moskva udlignede med tre mål i træk, og spændingen bestod.

Lidt efter - med ti minutter tilbage - blev det 20-19 i russisk favør, og så var gæsterne foran for første gang siden midten af første halvleg.

Fynboerne kæmpede lidt med at få bolden i mål. Imens tog russerne teten. Moskva kom foran 23-21, hvorefter russerne kaldte en timeout. Den udnyttede Odense-træner Ulrik Kirkely bedst.

Odense kom godt nok bagud med tre kort efter, men langsomt begyndte danskerne at æde sig ind på russerne.

Med små tre minutter tilbage udlignede Rikke Iversen til 24-24, og så var der lagt op til en spændende afslutning. Mie Højlund fulgte kort efter op med at bringe Odense i front.

Kirkely trak igen timeout-kortet efter en russisk udligning med et minut tilbage på uret. Til sidst stod Odense med muligheden for at bringe sig foran og tage sejren.

Bolden endte ved Lois Abbingh. Hollænderen steg til vejrs og sendte sejrsmålet i kassen.