Holland fortsætter optur og booker mellemrunde mod Danmark

Der var formentlig ikke mange, der på forhånd havde levnet Holland store chancer i en EM-gruppe med Island, Portugal og værtsnationen Ungarn.

Men de upåagtede hollændere har overrasket voldsomt i landets blot tredje internationale slutrunde i herrehåndbold og er efter en sejr på 32-31 over Portugal klar til mellemrunden.

Hollands fire point rækker til en andenplads i gruppen efter Island. De to nationer skal i mellemrunden blandt andet møde Danmark.

Her skal Nikolaj Jacobsens mænd op imod et hold, der spiller med stor lidenskab og moral, men som også kørte træt imod slutningen af kampen mod portugiserne.

Før pausen løb de ellers uden problemer fra de tunge sydeuropæere og vandt de første 30 minutter med 17-13.

Målmaskinen Kay Smits, der har en fortid i Holstebro, trak på ny et stort læs i den hollandske offensiv. Det samme gjorde Paris-profilen Luc Steins, der er holdets store strateg.

Den kun 173 centimeter høje playmaker er et giftigt våben, når han i ekspresfart løber direkte gennem forsvarsopdækningen.

Hollænderne kunne tillade sig at tabe med to mål, og den buffer var vigtig, da der efter pausen begyndte at komme knas i spillet.

Portugal åd mere og mere af det hollandske forspring og nåede tre et halvt minut før tid op på 30-30.

Hollænderne kunne pludselig ikke længere spille sig til store chancer, og det endte i en ren nervekrig.

Portugal kom endda foran 31-30, men fik derefter en spiller smidt ud, og det udnyttede Steins til at udligne for hollænderne.

Det tog det sidste håb om avancement fra portugiserne, og så kunne Holland sikre sig sejren med en scoring i slutsekunderne.

Mellemrunden begynder på torsdag. Holland starter ligesom Kroatien og Montenegro uden point. Island, Frankrig og Danmark har to point med.