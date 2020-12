Holland misser semifinale trods sejr over Tyskland

De hollandske verdensmestre i kvindehåndbold kommer ikke til at tage metal med hjem fra EM i Danmark.

Mandag aften røg hollænderne ud af kampen om en plads i turneringens semifinaler, selv om det lykkedes at vinde en tæt dyst over Tyskland med 28-27.

Holland skulle have vundet med mindst to mål for at have haft mulighed for at kvalificere sig til semifinalen før sidste kamp i mellemrunden.

Selv om tyskerne virkede slukørede efter at have brændt et forsøg på at få uafgjort i sidste sekund, kan de trods nederlaget glæde sig over, at de stadig kan nå semifinalerne.

Det kræver dog en sejr over Kroatien i den sidste gruppekamp tirsdag aften. Alt efter om Holland også vinder tirsdag, skal en tysk sejr muligvis være på mindst to mål.

I begyndelsen af opgøret mellem Holland og Tyskland var scoringsfrekvensen høj, men så lykkedes det tyskerne at få bedre gang i forsvars- og målmandsspillet. Det udnyttede holdet til at oparbejde et forspring, og efter fem scoringer i træk lød det på 11-7.

Inden pausen nåede Holland dog at få reduceret afstanden til et enkelt mål, så holdet kun var nede med 15-16 efter de første 30 minutter.

Fire minutter efter pausen udlignede hollænderne, og derfra var det en lang stillingskrig frem mod den nervepirrende afslutning.

Tyskerne var selv ude om, at Holland fik gode vilkår før kampens sidste fem minutter. I løbet af få sekunder fik hollænderne lov til at score to gange, mens tyskerne i samme periode fik to udvisninger.

I to omgange lykkedes det Holland at komme i front med de nødvendige to mål, men til sidst kunne de ikke få passeret en velspillende Dinah Eckerle i det tyske mål en ekstra gang, og derfor har Holland trukket sorteper i kampen om en semifinalebillet.

Mellemrundegruppen toppes af Norge, der har maksimumpoint og er sikret en plads i semifinalen.

