Holland slår suveræne russere og er klar til håndboldfinale

Hollands håndboldkvinder skal på søndag kæmpe om VM-guld i Japan.

Med en sejr på 33-32 over Rusland i semifinalen er hollænderne klar til finalen, hvor enten Norge eller Spanien venter.

På vej mod fredagens semifinale havde russerne vundet samtlige otte kampe ved slutrunden i Japan, mens Hollands stjerne Estavana Polman og co. havde leveret mere svingende præstationer.

Det var derfor en overraskelse, at Holland til sidst kunne trække sig sejrrigt ud af duellen.

Midtvejs i anden halvleg begyndte det at tippe Ruslands vej, da det lykkedes at komme foran med to mål. Men hollænderne gav ikke op, og med ti minutter tilbage bragte Debbie Bont Holland foran 27-26.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU/Ritzau Scanpix

Ruslands Anna Vyakhireva leverede stærkt i den anden ende og sørgede for, at de to hold fulgtes ad frem til 32-32.

Med 15 sekunder tilbage blev det hele afgjort, da Laura van der Heijden sørgede for den hollandske sejr med kampens sidste scoring.

Senere fredag mødes Norge og Spanien i den anden semifinale.

