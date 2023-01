Hollandsk fløjspiller forlader Odense Håndbold

Odenses håndboldkvinder mister Kelly Vollebregt efter denne sæson.

Den 28-årige hollandske fløjspiller føler, at hun kommer i overskud hos fynboerne efter denne sæson.

Det skyldes, at Odense tidligere har meddelt, at klubben henter den norske landsholdsfløj Malin Aune. Hun huserer også på højrefløjen.

- Da klubben i efteråret meldte ud, at de hentede en forstærkning i form af en norsk landsholdsspiller på min position, kunne jeg godt se, at det var tid for mig at skulle prøve noget nyt.

- Derfor har vi valgt at benytte den option, jeg havde i min kontrakt, så jeg kan finde en ny klub med masser af spilletid til mig.

- Nu glæder jeg mig til at spille resten af sæsonen med mit hold og til at kæmpe for endnu mere guld til Odense, siger Kelly Vollebregt til klubbens hjemmeside.

Odense-træner Ulrik Kirkely, der også stopper til sommer for at skifte til den ungarske storklub Györ, har været glad for Kelly Vollebregt.

- Både som spiller og som menneske har Kelly ydet en professionel og god indsats i Odense. Altid med fuldt fokus og godt humør.

- Kelly har på alle måder bidraget til, at vi har fået skabt en stærk træning og vinderkultur på holdet i Odense, som også i sidste sæson betød endnu en DM-titel.

- Vi håber at gentage succesen i denne sæson, hvor Kelly bliver et vigtigt aktiv, siger Ulrik Kirkely.

Tidligere har Odense meddelt, at også den japanske højrefløj Ayaka Ikehara stopper i klubben til sommer.

Desuden vinker Odense farvel til venstrefløjen Freja Cohrt til sommer, hvor der altså sker en del udskiftninger i truppen.

Kelly Vollebregt har siden sommeren 2021 scoret 129 mål i 70 kampe for Odense.