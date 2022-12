Hollandsk landsholdsstreg ophæver sin kontrakt med NFH

Håndboldspilleren Nikita van der Vliet drager videre i karrieren.

Den hollandske landsholdsstreg har valgt at ophæve sin kontrakt fra den kommende sæson, skriver Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) på Facebook.

Hun går derfor ind i sit sidste halve år for håndboldklubben.

- Jeg vil virkelig sige, at jeg havde en fantastisk tid i NFH.

- Taknemmelig for de sidste tre år, hvor jeg er vokset som spiller, men også som person. Jeg vil gerne takke klubben for at give mig muligheden for at starte en professionel håndboldkarriere i Danmark, siger hun i Facebook-opslaget.

Nikita van der Vliet kom til Falster i 2020 og skrev sidste år under på en kontraktforlængelse, der bandt hende til klubben frem til 2024.

Nu har stregspilleren besluttet sig for at forlade holdet, der efter 11 kampe ligger på tredjepladsen i kvindernes håndboldliga.

- Et fantastisk hold med fantastiske piger, hvor jeg har fået venner for livet. En fantastisk klub, og heldigvis er kampen ikke ovre endnu, og jeg kan stadig spille en masse flotte kampe i den gule trøje i det kommende halve år. Herefter skal jeg ud på et nyt eventyr, siger hun.

Nykøbing F. Håndboldklubben har allerede fundet en erstatning. Klubben skriver i et andet opslag, at nordmanden Caroline Jakobsen kommer til klubben.

Den 27-årige spiller fra Byåsen Håndbold kommer til klubben til sommer på en toårig kontrakt.

- Caroline Jakobsen er en gudsbenådet fighter, og i den norske liga har hun høje scoringsprocenter, siger cheftræner Jakob Larsen.

- Caroline er anfører i Byåsen, så vi får også en rutineret kvinde ind på holdet sammen med vores unge talenter. Caroline er også stærk i forsvaret og hurtig på fødderne, så vi tror på, at hun passer perfekt ind i vores spillestil i NFH.