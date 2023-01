Hollandsk stjerne forlader Odense til sommer

Den hollandske håndboldstjerne Lois Abbingh er i gang med sin sidste sæson i Odense Håndbold.

Den fynske klub oplyser på sin hjemmeside, at venstrebacken forlader klubben til sommer efter tre sæsoner.

Efter at have været med til at vinde DM-guld de seneste to sæsoner, er det tid til at prøve noget nyt, fortæller den 30-årige profil.

- Jeg er virkelig glad og stolt over, at jeg var - og stadig er - en del af det hold, der vandt det første trofæ til Odense Håndbold.

- Men efter tre år i klubben føler jeg, at det er tid til at skrive et nyt kapitel i min karriere, og jeg har derfor besluttet at forlade Odense Håndbold, siger Lois Abbingh.

Hun skiftede til Odense fra russiske Rostov-Don i 2020. Under opholdet i den danske klub har Abbingh både været skadet og gravid.

Sportsdirektør Trine Nielsen fortæller, at klubben i lang tid har haft dialog med Lois Abbingh angående fremtiden, og der har også været et ønske om, at se hvordan bagspilleren kom tilbage efter sin graviditet.

- Det har hun klaret rigtig flot og bidrager allerede til holdet på rigtig fin vis med sin ro og rutine.

- Derfor var det også helt naturligt at arbejde videre omkring et muligt fortsat samarbejde. Udfaldet blev dog, at Lois til sommer stopper efter tre år i klubben, siger Trine Nielsen.

Sportsdirektøren ser dog frem til at nyde godt af hollænderen i resten af sæsonen.

- Lois er top professionel, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hun vil slutte godt af i Odense, og vi vil se hendes bidrag til holdet stige i takt med, at sæsonen skrider frem, forventer Trine Nielsen.