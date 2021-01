Hollandsk stjerne tager to sæsoner mere i Danmark

Den hollandske stjernespiller Estavana Polman forlænger sin kontrakt med Team Esbjerg for yderligere to sæsoner.

Efter en serie af etårige aftaler har den 28-årige Polman nu bundet sig til klubben indtil 30. juni 2023, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Playmakeren kom til Esbjerg i 2013, og fuldfører hun kontrakten, har hun spillet ti sæsoner for den vestjyske klub.

Træner Jesper Jensen glæder sig over forlængelsen.

- 'Essie' er vokset fra at være den uslebne diamant, som jeg på et tidspunkt troede, ikke ville nå længere end top 50 i verden, til at hun var tæt på at være verdens bedste angrebsspiller i seneste sæson med sine præstationer for os i Champions League og for det hollandske landshold, der blev verdensmester, siger Jesper Jensen.

Aktuelt genoptræner Polman efter en korsbåndsskade.

- I de seneste måneder har vi set hende gå all in med genoptræningen, hvad ikke ville være forekommet før, og jeg tror på, at vi – om muligt – får en bedre spiller tilbage, siger Jesper Jensen.

Polman forklarer, at hun trives både på og uden for banen i Esbjerg, hvor hun danner par med den tidligere fodboldstjerne Rafael van der Vaart.

- Vi begyndte på et stort projekt i Esbjerg for snart mange år siden, og vi er ikke færdige. Med holdet til næste sæson ser det ud til at blive endnu bedre. Team Esbjerg har store drømme, og dem deler jeg.

- Byen, menneskene og klubben er mit hjem, Rafael befinder sig meget fint, min bonussøn gør det godt i Esbjerg fB, og min datter trives. Det er perfekt, siger Estavana Polman.

Hun har vundet DM-guld med Team Esbjerg de seneste to sæsoner og tre gange i alt.

Også i landsholdsregi har Polman haft dundrende succes. Efter at have vundet både sølv og bronze ved både VM og EM i perioden fra 2015 til 2018 satte Polman sammen med resten af Hollands landshold kronen på værket med VM-guldet i 2019.