Holstebro i finalen efter drama

TTH Holstebro og GOG sikrede sig lørdag adgang til pokalfinalen efter to yderst dramatiske håndboldkampe i herrernes pokalturnering.

TTH Holstebro bookede finalebilletten efter et nervepirrende opgør mod Skanderborg Håndbold. Kampen var helt tæt fra start til slut og endte med en snæver 29-28-sejr til gæsterne.

Skanderborg havde muligheden for at udligne på et angreb til sidst, men TTH-målmand Rickard Frisk reddede Morten Ballings forsøg.

De to hold fulgtes ad stort set hele kampen, og Skanderborg gik til pause foran med et enkelt mål, 17-16. I anden halvleg holdt hjemmeholdet fast i en snæver føring og fik også bragt sig foran med 26-23.

Herefter scorede TTH dog fem mål i træk og kom således foran 28-26.

Med cirka halvandet minut tilbage reducerede Mike Haack til 28-29, og da TTH smed bolden væk i næste angreb, fik Skanderborg en sidste chance.

Det endte med et lidt rodet angreb og en afslutning fra Morten Balling, der altså ikke passerede målmand Rickard Frisk.

Johan Meklenborg blev topscorer for gæsterne med ni mål.

I pokalfinalen skal TTH Holstebro møde GOG, der hjemme besejrede Bjerringbro-Silkeborg i en lige så tæt og intens semifinale.

Her fulgtes holdene også ad kampen igennem, og der var lagt op til en dramatisk afslutning, da det kort før tid stod 26-26.

GOG bragte sig foran med 27-26 og havde også bolden med godt et minut tilbage. Den fik gæsternes Mads Kjeldgaard Andersen fat i, men på kontramuligheden blev hans skud reddet af GOG's Viktor Gisli Hallgrimsson.

Dermed fik GOG bolden igen, og holdet kunne score kampens sidste mål til 28-26 og sikre sig pladsen i pokalfinalen.

Pokalfinalen mellem TTH Holstebro og GOG bliver spillet søndag eftermiddag.

Opgøret skal spilles på TTH Holstebros hjemmebane. Det står klart, efter at der i kølvandet på semifinalerne blev trukket lod om hjemmebanefordelen.