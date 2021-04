Hov, de kan jo uden Mikkel

Mikkel Hansen kommer til Limfjorden i år 2022.

Meningen er, at harpikskongen fra Helsingør skal føre Aalborg Håndbold helt op i det forjættede land, der i håndbold-sammenhæng hedder Final 4 i Köln.

Det kan være, han kommer et år for sent…

Eller at der i hvert fald er lagt et solidt pres på Mikkel Hansen, for onsdag aften tog hans kommende holdkammerater i hvert fald et kvantespring mod toppen af Europa ved lige præcis at afvise FC Porto.

Aalborg Håndbold møder i kvartfinalerne Flensburg Handewitt.

Aalborg afviste lige akkurat portugiserne med en sejr på 27-24, der i den sammenhæng matcher nederlaget på 29-32 for nylig i den portugisiske portvins-metropol.

Nordjyderne brændte lystigt undervejs, men omvendt havde keeper Simon Gade 15 afgørende redninger undervejs og hold en paradeprocent tæt på 40, da ibererne i en hektisk slutfase blev udmanøvreret i Gigantium.

Verdensmesteren Magnus Saugstrup fik sit helt store gennembrud under VM i Kairo, men den bomstærke stregspiller skifter til sommer – et år før MH24-ankomst – til Magdeburg i Bundesligaen.

Har du fortrudt?

- Nej! Jeg er stadig glad for at være her, men jeg glæder mig også meget til at komme af sted og prøve mig af, siger en sulten Saugstrup på vej til buffeten.

Han er ikke så overrasket endda.

- Vildt. Nej, det er det ikke. Eller rettere: Jo, det er det, men vi vil også gerne videre herfra. Det stopper ikke for os, for vi stræber efter at komme i Final 4, og det synes jeg også, vi med god grund kan gå efter.

I skal så lige slå Flensburg…

- Det er ikke bare lige, for de er etter i Bundesligaen, de har lige vundet deres pulje i Champions League, men jeg synes jo også, vi har et godt hold med gode chancer for at slå dem, siger Magnus Saugstrup.

Nu skal klubben vel lige overveje, om det er klogt at gå i Final 4 allerede i år – inden Mikkel kommer…

- Ja, det kan man sige, haha. Men jeg tror, der er mange her på holdet, der sælger den for det. Kan vi komme i Final 4 i år, så tager vi chancen… Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Magnus Saugstrup.

