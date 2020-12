Hovsa, pludselig var vi vist foran med ti: - Mærkelig kamp

HERNING (Ekstra Bladet): Det tegner vel meget godt, når holdet indleder EM med at overvinde to hurdler af Balkan-format – uden at spille sig ud over 60 minutter.

Mod Montenegro var de sidste 30 minutter fremragende – ikke mindst fordi modstanderne med den noget smallere bænk begyndte at hive voldsomt efter vejret allerede efter et kvarter.

Og vel havde blodtryksmåleren afsikret efter pausen…

Men der er stadig – og det er sådan set glædeligt – plads til danske forbedringer. Det gælder ikke mindst på tårnskytte-positionerne i begge sider, hvor Anne Mette Hansen ganske vist har fået en bedre start end for et år siden – mens Mette Tranborg vel kan gøre det bedre…

Anne Mette Hansen oplevede en underlig kamp mod Montenegro:

- Det blev en lidt mærkelig kamp, synes jeg, for man kigger lige pludselig op, og så er vi foran med ti, så… Jeg føler egentlig, at de er med langt hen ad vejen, vi fører med to ved pausen, og vi ved, de er gode til at kæmpe, så man kan ikke bare stå og sove. Jeg ved ikke rigtig… Men da vi var foran med ti, kunne jeg godt se, de var ved at løbe tør for kræfter, siger hun.

Nu gælder det Frankrig på tirsdag om retten til at slæbe fire point med på den videre færd.

- Der skal rigtig meget fysik i, og vi skal være super skarpe i vores forsvar, for de har nogle rigtigt dygtige mand/mand-spillere, som vi skal være klar på at løse. Ellers bliver det en svær kamp, vurderer bomberen fra Fløng – og ungarske Györ.

Montenegro har tit voldt Danmark grumme problemer, så det var selvfølgelig en skalp at slå dem på hjemmebane.

- Det er altid fedt at slå Montenegro. Jeg kunne godt have ønsket mig, at vi var lidt skarpere i første halvleg, siger Anne Mette Hansen.

- Det er altid fedt at vinde håndboldkampe. Selv om vi brænder ret meget i vores kontraspil i første halvleg, så får vi alligevel trykket dem ret godt. Vi ved, de ikke har så bredt et hold, så vi får udnyttet det godt.

- Vi har en rigtig god base, og så må vi bygge på fra kamp til kamp. Vi er gode til at forberede os, vi har et godt koncept, og hvis vi holder os til det, så er det rigtig svært at slå os, siger hun.

Mette Tranborg brændte sine tre førte forsøg og blev blot noteret for to træffere på seks skud. Det er bare ikke godt nok, men:

- Det er mentalt svært at brænde de første tre-fire stykker og så blive ved med at skyde, men jeg har med erfaret, at det er det eneste, der virker. Hvis alt op til skuddet har været rigtigt, så er jeg sikker på, at næste skud nok skal sidde der – og så tør jeg godt tage den næste chance, siger aarhusianeren, der tørner ud for landstrænerens vestjyske Team Esbjerg.

