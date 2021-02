Hudløst ærlig: Hemmeligheden bag billedet

Den danske landsholdsspiller Louise Burgaard åbner nu op om problemer med spiseforstyrrelser og en usund fokus på kroppen, der har præget hendes fortid.

Det sker i en ny podcast, 'Atleter uden filter', som Burgaard lancerer for at hjælpe andre, der slås med at tackle livets udfordringer indenfor sport og på generelt plan.

I forbindelse med lanceringen fortæller håndboldstjernen i et opslag på Instagram ærligt om sine egne kvaler fra fortiden.

I opslaget har 28-årige Burgaard vist to billeder. Et, hvor hun som teenager er ramt af en spiseforstyrrelse, og et andet, hvor hun er voksen professionel håndboldspiller.

'På billedet til venstre er jeg 13 år, konfirmand, vejer 52 kg og er midt i en spiseforstyrrelse. Et anstrengt forhold til mad og negativt kropsfokus fulgte mig langt ind i mine 20ere,' skriver hun om det første billede.

Men selvom hun umiddelbart ser sundere ud på billede nummer to, skal man ikke lade sig snyde af overfladen.

'På billedet til højre er jeg 23 år, til VM på hjemmebane, vejer 79 kg og er ved at brænde sammen indvendigt af urealistiske forventninger og træningsmani. Jeg blev sygemeldt nogle uger efter VM med en belastningsreaktion'.

'Der er ti år mellem billederne – netop de år, hvor min håndboldkarriere udviklede sig allermest. Jeg havde mange succesoplevelser, men samtidig havde jeg det svært mentalt i perioder', fortæller Louise Burgaard.

Louise Burgaard er åben om sine egne udfordringer. Foto: Lars Poulsen

Premieren på 'Atleter uden filter' udkommer fredag. Her er første gæst Kathrine Heindahl, der også er landsholdsspiller i håndbold.

Louise Burgaard optræder til daglig for franske Metz.

