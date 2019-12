Hul i tarmen: Verdens bedste misser EM

VM-sølvvinderne Norge er sendt til tælling.

Allerede inden det forestående EM i håndbold er gået i gang.

Nordmændene må spille EM uden sin vigtigste spiller, verdens bedste stregspiller, Skjerns anfører Bjarte Myrhol.

Sidstnævnte har fået et tilbagefald og skal opereres 2. januar i Herning fremfor at slutte sig til de dobbelte VM-sølvvindere, som dagen efter operationen skal møde verdensmestrene Danmark i en Golden League-kamp i Metz, Frankrig.

Det sker i de sidste forberedelser til det forestående EM, hvor Norge skal begynde på hjemmebane i Trondheim med en gruppekamp mod Bosnia-Hercegovina, hvorefter modstanderne bliver Portugal og Frankrig.

I mellemrunden kan Norge løbe ind i Danmark.

Mens Danmark som verdensmestre er 'født' OL-deltager, skal Norge forsøge at følge succesen op fra de seneste to VM-turneringer og sikre sig billetter til OL i Tokyo.

Skjerns største navn er for tiden på ferie med familien på Gran Canaria, hvor den 37-årige stregspiller måtte tilbringe lillejuleaften på et hospital.

Det er hans tarmsygdom, som er vendt tilbage.

Således blev han i starten af november opereret for et hul i tarmen, som førte til en infektion, og det var meningen, at nordmanden skulle genopereres og derfor havde han allerede en tid for en ny operation 27. januar.

Operationen er efter tilbagefaldet blevet fremrykket til den anden dag i det nye år.

- Jeg er selvsagt superskuffet over ikke at få spillet EM. Samtidigt har jeg ekstremt lyst til at blive opereret. Jeg har haft meget ondt og haft mange problemer i de seneste måneder, fortæller Bjarte Myrhol til VG.

- Familien er glad for min beslutning, fordi det er ikke særligt 'kønt syn' for dem at se, at jeg bliver kørt bort i ambulance lillejuleaften.

- Det føles faktisk som en lettelse, at jeg ikke længere har håndboldpresset på mine skuldre, siger Bjarte Myrhol, som er forberedt på, at han efter operationen kan få en midlertidig stomi.

Hvad der videre vil ske, har han ingen anelse om, og det er med hans egne ord heller ikke noget, som nordmanden tænker videre over.

Tidligere i karrieren har nordmanden kæmpet sig tilbage efter at være ramt af tekstikelkræft.

Bjarne Myrhol forsøger at skaffe plads i en Champions League-kamp mod ungarske Veszprem (Foto: John Randeris, Ritzau/Scanpix)

Selv om han aldersmæssigt er i karrieren efterår, holder Skjern-spilleren fortsat højt niveau.

Således er Bjarte Myrhol netop blevet kåret til verdens bedste stregspiller af håndboldsitet, handball-planet.com.

Og for ved VM for to år kom den norske stregspiller på All-Star holdet, så han er sammen med den tidligere Aalborg-spiller, Paris St. Germains Sander Sagosen de store navne hos Norge.

Se også: Mikkel Hansen kåret som verdens bedste

Se også: Nikolajs EM-poker: Tre mand spiller Sorteper

Fravælger Casper U.: De er i spil til Nikolajs EM-trup