Hun afgjorde vanvittigt drama: Først pokalen - og så hjem til min lille baby

Estavana Polmansendte Team Esbjerg i finalen med afgørende scoringer efter en miserabel start - nu glæder hun sig til at vinde finalen og komme hjem til sin lille datter

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Pokaldrama for alle pengene!

Team Esbjerg var fuldstændig væk i starten og bagud 3-10 efter et kvarter mod FCM i pokalsemifinalen, og Sandra Toft rørte stort set ikke en bold.

Men landsholds-målmanden fik i den grad overtaget på ulvenes skytter efter en lille pause på bænken, og Estavana Polman tog ansvar og hamrede de to sidste scoringer ind.

Og så vandt Team Esbjerg 23-22 i en hæsblæsende affære, der næppe vinder plads i håndboldens hall of fame for polerede feinschmeckerier – men havde spænding, så champagnen nær var eksploderet et døgn for tidligt. Jyderne møder København Håndbold i finalen lørdag eftermiddag.

- Vi startede forfærdeligt og var bagud med jeg ved ikke for meget, men vi fightede og blev ved med at opildne hinanden, og så halede vi ind. Ikke med den bedste håndbold men ved at kæmpe, kæmpe og kæmpe.

Og du hamrede så også lige de to afgørende scoringer ind…

- Ja, det er nice ikke også. Jeg elsker det!

Vild jubel. Team Esbjerg var bagud 3-10 efter et kvarter, men vestjyderne kom for første gang i kampen foran ved 21-20 otte minutter før tid. Her er sejren næsten hjemme. Foto: /ritzau/Ernst van Norde

Estavana Polman afviser – og man tror det, når man har set hende i aktion – at hun er slidt efter VM.

- Jeg følger mig godt tilpas, selv om vi alle er lidt slidte, men når det handler om en plads i finalen, så fuck det. Man kan altid kæmpe, siger hollænderen, der nu skal op mod København Håndbold i årets finale lørdag eftermiddag.

- Vi tabte til dem sidste gang, men hvis vi kæmper sådan her én gang til, og vi spiller en smule bedre, så kan vi godt slå dem, forsikrer en glad Polman, der havde gemalen Rafael van der Vaart med på Esbjergs logerækker i Silkeborg. Men ikke datteren.

- Nej, hun er hjemme i Holland hos mine forældre, og der tager vi også ned og holder nytårsaften. Når vi har spillet finalen, skynder jeg mig hjem til min lille baby.

Cheftræner Jesper Jensen virkede cool, selv da det så værst ud i starten. Men det var han ikke, garanterer han.

- Der var uro indeni. Det bekymrede mig, fordi vi havde lovet hinanden, at vi bare skulle komme ud og gå til den, selv om vi ikke har spillet sammen i syv uger, og nogle er trætte. Der manglede intensitet og vilje til at kæmpe om hver centimeter, og der overstrålede FC Midtjylland os klart. Vi finder jo aldrig ud af, om den taktik, vi havde lagt, virkede, siger en grinende Jesper Jensen, der fandt løsninger i at spille syv mod seks i lange perioder.

Var du parat til at tage en omkamp til sidst frem for at satse på sejrsmålet?

- Jaeh… Det tænkte jeg egentlig ikke så meget over, men det er jo bare så typisk Polman at turde tage det sidste skud og måske endda lige tidligt nok. Jeg var nok mere klar til at tage omkampen, end hun var…

