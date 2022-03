Hun blev droppet i en besked: - Virkelig trist dag

På den ene eller anden måde skiller Team Esbjerg sig efter sæsonen af med håndboldspilleren Estavana Polman, selv om hun har kontrakt et år endnu.

Meldingen kom tidligere tirsdag fra vestjyderne, og det stiller hollænderen sig noget uforstående over.

I en udtalelse, hun har delt på Instagram, kritiserer hun processen frem til Team Esbjergs endelige beslutning.

- Efter min opfattelse var det meningen, at vi skulle mødes og diskutere situationen, og jeg har forsøgt at arrangere et møde med klubben onsdag sammen med min rådgiver.

- Det vil klubben imidlertid ikke acceptere, og i stedet modtog jeg i går aftes (mandag, red.) en e-mail, hvori der stod, at jeg ikke længere skulle spille for Team Esbjerg, skriver hun.

Estavana Polman lagde pressemeddelelsen ud på sin story på Instagram. Foto: Estavana Polman/Instagram

Polman har spillet for Team Esbjerg siden 2013 og været en vital del af holdets succes, der har kastet adskillige medaljer af sig.

Men på det seneste har de to parter været på kant med hinanden.

Polman vendte tilbage til holdet efter et krisemøde i begyndelsen af februar. Forinden var hun blevet siet fra til truppen af 'disciplinære årsager', som ifølge TV 2 Sport skyldtes, at Polman havde nægtet at gå på banen i en Champions League-kamp mod kroatiske Prodravka.

Siden har luften mellem spiller og klub tilsyneladende været kølig.

Foto: Lars Poulsen/POLFOTO

At hun til sommer er fortid i klubben, er ikke hendes egen beslutning, understreger hun.

- Jeg har virkelig nydt at være en del af klubben, og jeg havde derfor håbet, at det ville være muligt at finde en løsning, hvor jeg kunne fortsætte med at bidrage til klubbens succes.

- Efter ni år på holdet er dette selvfølgelig en virkelig trist dag for mig. I lang tid har jeg forsøgt mit bedste for at løse eventuelle problemer, der måtte have været mellem klubben, træneren og mig.

- Jeg har i ugevis forsøgt at få et møde med træneren. Desværre må jeg sige, at jeg hverken forstår valget af proces eller kommunikation, lyder det fra 29-årige Polman.

Polman har de seneste sæsoner døjet med et par alvorlige knæskader og er for tiden primært henvist til en plads på bænken.

