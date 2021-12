Hun drev Congo til vanvid

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Det er ikke hver dag, en målmand efter en halvleg bliver klokket for 14 redninger på 21 skud og altså rammer en lettere oprundet redningsprocent på imponerende 67!

Men det gjorde Althea Reinhardt i første halvleg mod Congo, hvor hun tog alt fra fløjene, fire af ti helt frie skud – og otte af ni langskud. Hun scorede naturligvis topkarakter for indsatsen.

Danmark førte 18-7 ved pausen, og Sandra Toft nappede såmænd ti bolde på ligeledes 21 forsøg i anden halvleg.

- Har du prøvet noget lignende før?

- Det har jeg nok i ungdomsårene, men ikke som professionel, siger hun grinende efter kampen, hvor hun godt vil medgive, at modstanderen både var ukendt og uortodoks.

- Der kommer anderledes og ind imellem også underlige skud, men det er også sjovt at prøve. Vi havde heldigvis lidt video fra deres kamp mod Sydkorea, der godt nok dækker offensivt, så det var nogle andre skud, der kom mod os, men ja – det var sjovt at prøve noget nyt.

- Det handlede om at holde koncentrationen. Jeg følte, at vi stod i forsvar hele tiden, så det drejede sig om at kommunikere netop med mit forsvar, og det gik rigtig godt. Forsvaret var sindssygt godt i dag.

- Og når man har 14 redninger er straffen selvfølgelig, at man ryger ud på bænken …

- Haha, nej vi havde aftalt at tage en halvleg hver, det gav god mening.

Sharon Lea Dorson forsøger sig - uden held. Foto: Lars Poulsen

- Hvor mange af dine parader synes du er store redninger?

- Der er jo en del ’nemme’ imellem, hvor jeg får god hjælp af forsvaret, og jeg kan stå bagved og samle op. Jeg ved ikke, om der som sådan var store redninger. Det er svært at sige, og jeg er ikke så god til at stå her og sige noget om det.

- Men det er underligt: De er næsten ti minutter om at score, og da I kommer til pausen, fører I sikkert – men du har alligevel haft 14 redninger.

- Det var dejligt at få et par skud flere, end der kom i den første kamp, så jeg lige føler, jeg har ramt bolden lidt mere.

- Hvordan er du tilfreds med dig selv?

- Jeg er fint tilfreds. Jeg gør et godt stykke arbejde, men jeg lægger heller ikke så meget i denne kamp. Nu må videre til den næste.

- Er du ikke for beskeden?

- Jamen, altså … Beskeden eller høje forventninger til sig selv. Det kan man jo tolke, som man vil. Jo, jeg er glad for de redninger, jeg har på frie skud. Det var en god kamp, og jeg er glad for den, men nu er det videre til den næste. Det bliver sværere skud, der kommer herfra.

Undervejs jagtede hun bolden efter et stolpeskud, og kuglen endte hos fløjen, der befippet skød forbi det tomme mål …

- Haha, ja det var sådan én, hvor man tænker: Det sker kun i sådan en kamp. Vi jokede med, at jaja – jeg kunne bare gå ud af målet. Det var en lidt sjov episode.

- Nu har I overstået de afrikanske hold – hvordan vurderer du Sydkorea?

- Jeg tror, det bliver svært. De er hurtige på benene og dækker offensivt, så det bliver anderledes. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det bliver fedt med en anden udfordring.

Forud for kampen mod Congo fortalte Rikke Iversen om tilfredsheden med med livet, hotellet, maden, hallen og alt muligt andet: