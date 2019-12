Hun er stor! Danmark foran kæmpe udfordring

Du kan følge Danmarks VM-gyser mod Serbien på ekstrabladet.dk fra kl. 10

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sammen med Sandra Toft i målet har forsvarsgeneralen Line Haugsted været Danmarks bedste gennem hele VM-turneringen, men nu venter der for alvor Viborg-spilleren en fysisk udfordring.

Mod Serbien kommer hun op med en af verdens bedste stregspillere, den 95 kilo tunge Dragana Cvijic. Forleden mod Tyskland gjorde Cvijic præcis, hvad der passede hende, og hun var umulig at holde, når hun først fik fanget bolden. Hun er på alle måder en af Serbiens største spillere.

Men det afskrækker ikke Line Haugsted:

- Ja hun er stor, og hun gør det meget godt, men det handler meget om dommerlinjen. Om vi må gå til hende. Det er svært at forudsige. Generelt har vi ikke måtte røre ved dem, så det kan måske blive en fordel, at hun heller ikke må rive og flå i os.

- Jeg er også bedre til at komme rundt og slå til bolden end til at slås med hende. Men hun kaster sig tit, og hvis vi kan få dommeren med på, at det er hende, der kaster sig og ikke os, der hiver i hende, tror jeg, vi kan få nogen kendelser med os.

Line Haugsted, som her bremser et norsk angreb, får hænderne fulde i formiddagskampen mod Serbien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Billedet er fra EM sidste år, hvor Anne Mette Hansen forsøgte at stoppe Dragana Cvijic. Foto: Lars Poulsen.

- Får hun først fat i bolden, skal man bare slippe hende og så håbe på, at Sandra klarer resten, siger Line Haugsted.

Landstræner Klavs Bruun har også en opskrift på, hvordan Danmark får dæmmet op for Dragana Cvijic:

- Det er svært at holde hende helt ude af kampen, men det handler om at skabe afstand mellem hende og bagspillerne, sådan at de indspil, der vil komme, bliver lange, så vi kan prøve at komme rundt om hende og slå bolden væk. Men det handler også om at minimere de andres mål, for det er utopi at tro, at vi bare kan lukke ned for Cvijic.

- Da vi mødte Serbien for et år siden, ved EM, blev det en meget hård fysisk kamp. Forventer du det samme denne gang?

- Fuldstændig. Især fordi de lugter blod i forhold til både en semifinaleplads og en plads i OL-kvalifikationen. De kommer blæsende, det er helt sikkert

- For os handler det også om adgang til OL-kvalifikationen, for der kommer ikke noget, der er større end OL, siger Klavs Bruun.

