Hun fik aldrig fat

Danmark fik aldrig åbnet det stærke franske forsvar, og derfor kommer holdet efter et nederlag på 20-23 til Frankrig over til mellemrunden med kun to point.

En profil stod svagest i billedet mod de franske kvinder. Se hvem her.

Karakterer: Frankrig-Danmark Lige bestået 2 Sandra Toft Blot fire redninger i første halvleg blev det til. Fik heller ikke fat efter pausen og blev erstattet af Althea Reinhardt. DHF God 4 Althea Reinhardt Lavede et flot indhop med en stribe gode redninger, men var uheldig med at flere returbolde endte i franske hænder. DHF Pengene værd 3 Lærke Nolsøe Fik ikke meget at arbejde med i første halvleg. Ofrede sig slet ikke nok på den store mulighed, hun fik efter pausen. DHF Uden for bedømmelse UB Majbritt Toft Hansen Kom ikke på banen. DHF Pengene værd 3 Anne Mette Hansen Kæmpede som altid for to i forsvaret, men i angrebet manglede hun længe selvtillid. Brændte store muligheder, men løftede sig efter pausen. DHF God 4 Kathrine Heindahl Var i den grad med til at kitte det danske forsvar sammen. Trods sin størrelse meget bevægelig og forudseende. DHF God 4 Line Haugsted Kommer i vejen for meget defensivt, fordi hun læser spillet bedre end de fleste. Savnede hendes skud i andenbølge-kontraen. DHF God 4 Mette Tranborg Hendes bedste kamp ved slutrunden. Selv om hun blev skygget, kom hun til flere gode afslutninger. Også godt forsvarsarbejde. DHF Uden for bedømmelse UB Laura Damgaard Kom ikke på banen. DHF Uden for bedømmelse UB Andrea Hansen Kom ikke på banen. DHF Pengene værd 3 Kristina Jørgensen Styrede med stort overblik overtalsspillet. Men to brændte straffe og en bold skudt forbi et tomt mål trækker ned. DHF Pengene værd 3 Mia Rej Hun tager meget ansvar, men denne gang fik hun ikke klaveret til at stemme. For mange tekniske fejl og missede skud. DHF Pengene værd 3 Trine Østergaard Forbavsende uskarp på flere afslutninger. Som altid flittig defensivt, men en udvisning i første halvleg var unødvendig. DHF Pengene værd 3 Louise Burgaard Fik en periode i første halvleg, hvor hun var med til at lægge et godt pres på det franske forsvar. DHF Pengene værd 3 Mie Højlund Forsøgte at sætte fart og finde løsninger, men havde det svært overfor det godt indstillede franske forsvar. DHF Pengene værd 3 Rikke Iversen Ydede som altid en stor arbejdsindsats i begge ender af banen. Skaber god plads i overtalsspillet. DHF God 4 Jesper Jensen Greb dybt i værktøjskassen for at finde løsninger på det stærke franske forsvar. Forsvaret var fint, men vi manglede målene i den modsatte ende. DHF

