Hun har held i kærlighed - og spil

Det kører både på og uden for banen for Louise Burgaard, der mødte manden i sit liv, en måned før hun flyttede til Frankrig

BARCELONA (Ekstra Bladet): Skæbnens veje er uransagelige, og Amor er heller ikke altid lige praktisk anlagt, når han fyrer pilene af - så selvfølgelig skulle Louise Burgaard løbe ind i en forelsket tackling, kort tid før hun flyttede fra Aarhus til Metz.

Det sagde bare smask dengang i sommeren 2019, og til næste sommer skal den 29-årige VM-spiller i det hvide skrud, når hun og Andreas Vinter giver den fuld gas med kirkebryllup i en af de få friweekender, hvor håndboldfolket altid booker tid hos sognepræsten og inviterer til bal på kroen.

- Vi mødtes en måned inden, jeg skulle afsted, og vores fjerde date blev så, at han tog flyet derned og besøgte mig første gang, fortæller Louise Burgaard.

Kæresteriet led absolut ikke under at være et distanceforhold i starten. Andreas fra Herlev blev en flittig gæst i Lorraine-regionens hovedstad og bonus-pendler mellem Kastrup og Luxembourg.

- Det var ret tydeligt, at vi begge vidste, det var noget, vi ikke helt kunne lade ligge. På papiret så det jo mærkeligt ud, at jeg stod og havde pakket for at flytte til Metz, med alt hvad det indebar, og så forelsker man sig lige inden.

- Hvorfor sker det tit?

- Det ved jeg ikke. Det var vitterligt på dagen, hvor jeg havde opsagt min lejlighed i Aarhus og var klar på, ’at nu bor jeg ikke længere i Danmark’, og så skulle jeg lige til en fødselsdagsfest hos en ven, og så …

Så sagde det bare bang, og drengen fra Herlev er for længst flyttet med pigen fra Vejle og deler hverdagen med hende.

- Og det er vel en berigelse?

- Ja, haha. Det er en sand berigelse. Det er rigtigt, rigtigt dejligt, og jeg værdsætter meget, at han har gjort det. Det betyder meget for mig, at vi kan have en hverdag sammen, og jeg er selvfølgelig også meget opmærksom på, at han trives, siger Louise Burgaard.

Louise Burgaard fyrer af og har foreløbig scoret otte gange for Danmark og bidraget med 14 målgivende afleveringer. Foto: Lars Poulsen

- Han er ikke hjemmegående husfar. Han arbejder for et dansk firma og mange flere timer dagligt, end jeg gør. Han sagde sit job op for at søge ét, hvor præmissen var, at han kunne arbejde alt det hjemmefra, han gerne ville.

- Så alt lykkes for dig lige for øjeblikket – både på og uden for banen!

- Haha, jeg klager ikke. Der er altid gode dage og dårlige dage, men overordnet set er jeg meget tilfreds, og vi skal giftes til sommer.

PÅ banen kører det også yderst fornuftigt for Louise Burgaard, der senest mod Ungarn kom på banen og satte fut i en haltende offensiv i begavet selskab med bl.a. Mie Højlund og Anne Mette Hansen.

Med tysk sejr over Sydkorea kan Danmark allerede være kvartfinale-klar inden kampen mod Tjekkiet fredag og Tyskland søndag.

- Men førstepladsen er stadig sygt vigtig i forhold til, hvem vi skal møde i en kvartfinale, så det alene er en kæmpe motivationsfaktor. Jeg glæder mig, siger Louise Burgaard.

- Jeg håber, vi har så høje ambitioner med dette hold, at vi virkelig går efter førstepladsen i puljen. Det ville være nederen at spille en sløj kamp mod Tjekkiet og tage det med videre, når vi har spillet så flot hidtil.

- Dette landshold står vel ret solidt lige nu?

- Det må man sige. Resultaterne fortæller alt om den enorme udvikling, vi har været igennem, og vi står stærkt! Nu er det bare om at holde snuden i sporet.

Hvordan rater du Mie Højlund lige nu?

- Jeg synes, hun har udviklet sig sindssygt meget. Hun har altid være super skarp og eksplosiv i sine dueller, men hendes viderespil er virkelig stærkt, og så har hun også lagt på sit stående skud og hopskud.

Corona er den ubekendte faktor, der kan ødelægge VM. Derfor passer Louise Burgaard ekstremt godt på. Foto: Lars Poulsen

- Hun er lidt uvant med rollen som spilstyrer – men I ser ud til at klikke godt?

- Vi er gode til at hjælpe hinanden, og vi ved præcist, hvad vi vil: Vi vil gerne sætte mig op i krydsspil, så Mie kan få en duel eller sætte hende direkte i en duel, hvor jeg så skal komme på ydersiden efterfølgende. Det er ret klart, hvad vi gerne vil spille, siger Louise Burgaard.

Der lige nu kun frygter corona!

- Jeg var ikke så nervøs i starten, men omikron er ekstremt smitsom, og nu er vi tre hold mere ved buffeten på hotellet, så vi er lidt mere opmærksomme. Jeg vil ikke have mit VM ødelagt, og jeg har heller ikke lyst til at sidde en jul i isolation på et hotelværelse hernede, haha … Det er bare om at passe så godt på som muligt, siger Louise Burgaard, der er beviset på, at man godt kan have held i både kærlighed og spil!

