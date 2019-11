Hun var en han: Klavs Bruun ikke glad

Callum Mouncey spillede VM for det australske herrelandshold – nu hedder hun Hannah og er klar til at slå på tæven mod Danmark i Japan

Det er noget af en kleppert, der venter de danske håndboldkvinder, når de lørdag i næste uge indleder VM i japanske Kumamoto. Nok er Australien totalt down underdog, og Danmark vil vinde kampen uden store problemer – men ét af dem har et navn. Eller rettere to…

Hannah Mouncey hedder den velvoksne stregspiller, der måler 188 cm og banker nålen i badevægten forbi de 100 kilo plus en sjat. Den 30-årige australier kan prale af noget så sjældent som at have spillet på to landshold: Et for mænd – og et for kvinder!

Frem til 2015 hed HAN Callum til fornavn og deltog bl.a. ved EM i Spanien i 2013. Derefter er Callum blevet til Hannah, og HUN har kæmpet en sej kamp for at blive accepteret som kvinde og for at blive udtaget til det australske landshold.

Klavs Bruun Jørgensen er bestemt ikke udelt begejstret:

- Den kamp skal vi vinde, men vi ved også, at den måske ikke kommer til at handle så meget om håndbold. Den kommer i stedet til at handle om det etiske og moralske dilemma, vi bliver sat i, når en mand skifter køn og lige pludselig træder ind på en damescene med 110 kilo i bagagen. Det kommer nok til at fylde meget.

Her er Callum Mouncey kommet i menneskehænder i en duel, der nok er mere passende. Billedet stammer fra VM i Spanien i 2013, hvor Ungarns stregspiller Szabolcs Zubai har godt fat i den daværende australske herrelandholdsspiller. Foto: Javier Soriano/AFP Photo/Ritzau Scanpix

Anne Mette Hansen, Kathrine Heindahl, Stine Bodholt og de andre danskere inde i minefeltet får altså noget at se til, når Hannah Mouncey kommer buldrende med både højde og drøjde som et australsk road train. Der skal noget af et kænguru-gitter til at modstå stregspilleren, når hun kommer høvlende ind i midterblokken.

- Det accepterer vi nu, fordi det er Australien, men jeg tror på sigt, det bliver en svær ting, hvis vi pludselig oplever et hold med fem transkønnede. Så kan det godt være, at de nationer, der har brugt rigtig meget energi på at nå dertil, hvor de er i dag, ikke synes, det er sjovt, siger landstræneren.

- Det bliver specielt, men det er, som det er. Det er dog stadig en kamp, jeg er overbevist om, at vi nok skal klare, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Han og truppen drager tidligt torsdag morgen ud på en 20 timer lang rejse mod Okinawa via München og Osaka. Truppen har seks døgn på den sydlige ø i Stillehavet, inden holdet torsdag i næste uge flyver op til Kumamoto, hvor VM så starter to døgn senere.

Dermed har landsholdet otte dage til at banke jetlag af kvinderne og få dem foldet ud efter mange timer i trange flysæder – al erfaring fortæller, at sportsfolk skal bruge et døgn pr. times tidsforskel på at forvinde følgerne af jetlag, og der er lige præcis otte timers tidsforskel mellem Japan og Danmark.

Lige i den sammenhæng er Hannah Mouncey noget bedre stillet i forhold til at veksle australsk sommer til japansk VM-tid.

Hannah Mouncey gav den gas i en kort periode i australsk fodbold. Her er hun til højre i aktion for Falcons i duel med Anna Teague fra The Cats. Foto: Kelly Defina/AFL Photos/Getty Images

Den 30-årige kvinde indledte sin transformation fra mand til kvinde i 2015. Efter en kønsskifteoperation og tilhørende hormonbehandling blev hun officielt kvinde i maj 2016, og hendes testosteron-niveau drønede rekordhurtigt ned under det niveau, som den internationale olympiske komité, IOC, har sat som grænseværdi.

Det australske forbund ville dog ikke give hende ’comeback’ på landsholdet på grund af et forsikringsspørgsmål, da hun havde håbet at trække i nationaldragten allerede i 2016. Først i april sidste år kom Hannah Mouncey tilbage som kvindelandsholdsspiller og var i december sidste år med til at kvalificere Australien til dette VM, da hun og holdet blev nummer fem ved de asiatiske mesterskaber.

Bl.a. via 23 scoringer i seks kampe af kæmpekvinden, der også har prøvet lykken i australsk kvindefodbold og efter to års kamp blev draftet og spillede nogle kampe for Darebin Falcons.

- Men jeg er og bliver håndboldspiller, har hun forklaret til det australske Players Voice.

- Jeg var helt ødelagt og livræd for, hvad der ventede mig. Tanken om at springe ud foran min familie og holdkammerater var skræmmende, men det var tanken om at forlade den sport, jeg elsker, også. At sige farvel til håndbold ville være at sige farvel til min sportslige fremtid og alle de uendelige timers hårde arbejde, jeg har lagt i sporten, forklarede hun.

Lørdag den 30. november kl. 12.30 dansk tid står hun der. Og hun står fast!

