Hvad nu, Danmark?

Hans Lindbergs positive coronaprøve skaber nervøsitet, men landsholdet kan hverken gøre fra eller til for at beskytte sig yderligere

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Så gik den ikke længere. Ærgrelsen over Hans Lindbergs positive pcr-test var naturligvis stor, da landsholdet fredag eftermiddag mødte til træning.

Holdkammeraterne begræd kollegaens skæbne, men både spillere og stab har længe været bevidst om, at uheldet kunne ramme når som helst.

– Det er selvfølgelig ærgerligt for Hans og for os. Men vi vidste nok også godt, at den dag ville komme, hvor vi også skulle ryge ind i det, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren hverken kan eller vil ændre yderligere med henblik på de forholdsregler, det danske mandskab hidtil har foretaget under EM for at undgå smitte.

– Hvis vi isolerer os mere end nu, kommer vi ikke ud i hallen og spiller kampe. Vi kan ikke gøre mere nu. Vi har gjort alt, hvad vi kunne, og det vil vi fortsætte med. Er det ikke nok, må skæbnen blive, som den nu engang bliver, siger han.

Landsholdet manglede Hans Lindberg ved fredagens træning. Den 40-årige højrefløj er sendt i isolation efter at være testet positiv. Foto: Lars Poulsen

Før Lindbergs positive test var Danmark en af få nationer, der havde driblet helt uden om virussen under mesterskabet.

Turneringen har i de seneste dage været massivt ramt af smittetilfælde, og på et pressemøde fredag oplyste generalsekretær i Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), Martin Hausleitner, at man konstant afholder krisemøde om situationen. Planen er dog fortsat at føre turneringen til ende.

Den strategi møder opbakning i den danske lejr. Coronatruslen er noget, alle hold må leve med. Hvad enten de vil det eller ej.

– Det er røvirriterende og et forstyrrende element. Men det er det, vi må arbejde med og under. Og så må vi se, om vi kan få det bedste ud af det og forsøge at holde så meget fokus på håndbold som overhovedet muligt, siger Jacobsen.

Nikolaj Jacobsen måtte igen svare på mange spørgsmål om corona ved fredagens træning. Foto: Lars Poulsen

Og som Lasse Svan påpegede inden gårsdagens træning, er det spild af kræfter at bruge energi på noget, man alligevel ikke er herre over.

– Jeg kan spritte mine hænder af, tage handsker på i buffeten, bære mundbind og holde afstand. Det er de ting, jeg kan gøre noget ved. Men om jeg får det eller ej, har jeg simpelthen ikke mere indflydelse på, fortæller den rutinerede landsholdsstjerne.

Hans Lindberg har boet på enkeltværelse siden sin sene ankomst grundet et ulige antal i landsholdslejren.

Foreløbig har Nikolaj Jacobsen ikke valgt at indkalde nogen erstatning.