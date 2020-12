Hvad nu? - Det er problematisk

Mikkel undrer sig: - Skandaløst

Da Mikkel Hansen i 2012 skiftede fra AG København til Paris Saint-Germain var det med drømmen om endelig at vinde Champions League, men her otte år senere er det stadig den eneste store titel, verdensmesteren, europamesteren og OL-guldvinderen mangler.

I denne uge var det igen lige ved og næsten, men PSG tabte semifinalen ved Final Four-stævnet i Köln til Barcelona, og så var det en ringe trøst, at Veszprem blev slået i bronzekampen.

Nu begynder tiltroen til PSG-projektet at falme.

- Hvilken fremtid har PSG efter endnu en mislykket Champions League-titel?, lyder overskriften nu i den lokale avis Le Parisien.

Avisen har talt med den tidligere franske landsholdsstjerne Jerome Fernandez, og han peger på, at truppen ikke er så stærk som tidligere.

- De er begrænset i rotationen på bestemte positioner. Sander Sagosens exit denne sommer straffer dem, siger Fernandez om den norske stjerne, der spille venstreback som Mikkel Hansen.

- At han er skiftet og har styrket Kiel, og at Paris-topscorer i Barcelona-kampen Dylan Nahi skifter til Kielce efter sæsonen er en problematisk udvikling, siger Fernandez.

De seneste to år har PSG også sagt farvel til store navne som Thierry Omeyer, Daniel Narcisse og Uwe Gensheimer.

- En ung spiller som Elohim Prandi, der havde fine aktioner mod Barcelona, har stadig brug for mere tid.

Også den tidligere franske landstræner, Daniel Constantini, blander sig.

- Det nuværende hold har to store stjerner i Niko Karabatic og Mikkel Hansen, men de er nærmere mod slutningen af deres karriere, siger han om de to på henholdsvis 36 og 33 år.

- PSG skal stille sig spørgsmålet om, hvilket hold de ønsker i den nærmeste fremtid, siger Constantini, der stod i spidsen for landsholdet i 16 år frem til 2001.

PSG I CHAMPIONS LEAGUE

19/20: Bronze (32-37 Barcelona)

18/19: Kvartfinale (59-60 Kielce)

17/18: Bronze (28-32 Nantes)

16/17: Sølv (23-24 Vardar)

15/16: Bronze (26-28 Kielce)

14/15: Kvartfinale (52-58 Veszprem)

13/14: Kvartfinale (52-59 Veszprem)

Jerome Fernandez var venstreback på det franske landshold fra 1997 til 2015 og nåede 375 landskampe og alle de store titler, og han ser en overraskende udvikling hos det Qatar-ejede mandskab.

- Man fornemmer, at PSG er mindre i stand til at byde sig til økonomisk, siger Fernandez.

- Paris er nødt til at styrke sig på visse positioner. Det ukendte er, hvad den økonomiske krise får af betydning for deres ambitioner.

- Kun de selv ved, om de stadig vil investere i holdet eller undlade at styrke det, siger Fernandez.

Mikkel Hansen og Nikola Karabatic er oppe i årene, og flere andre er væk fra PSG, så hvad gør klubben nu? Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Finalespillet i 2020-udgaven af Champions League skulle oprindeligt være afviklet i juni måned, men var udskudt til december på grund af corona.

Den nye sæsons Champions League er derfor allerede i fuld gang, og der har PSG overraskende tabt tre af sine første seks kampe til Kielce, Flensburg og hviderussiske Meshkov Brest.

PSG ligger kun nummer fire i gruppen på otte hold, hvor kun de to bedste går direkte i kvartfinalen, men hvor nummer tre og fire har chancen i en slags playoff-1/8-finale.

Mikkel Hansen har dog gjort sit for at holde PSG inde i turneringen med sine 46 mål, der kun er en enkelt scoring fra førstepladsen på topscorerlisten.

I den netop afsluttede sæson var han på grund af skader langt fra toppen af topscorerlisten, men slog dog til med syv mål i semifinalen og fem mål i bronzekampen.

- Det var kompliceret...Vi går altid til Final Four med drømmen om at nå finalen, så mentalt var det svært at spille bronzekampen, men det lykkedes at vinde trods en fantastisk præstation af Veszprem, sagde Hansen efter bronzekampen til klubbens hjemmeside.

I optakten til selve Final Four-stævnet havde Hansen været undrende over for afviklingen, som han kaldte 'skandaløs', som du kan læse LIGE HER

