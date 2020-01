Hvem skal afløse Klavs Bruun? Han er klar favorit

Danmark kommer haltende i gang med VM efter storsejren over Australien. 26-26 mod Sydkorea, 25-26 mod Tyskland og 24-18 over Brasilien sætter holdet under pres: Kun en sejr over de franske europa- og verdensmestre sender holdet ind i hovedturneringen. Landsholdet med en nok engang storspillende Sandra Toft i målet vinder 20-18.

Holdet taber derefter til et afbudsramt Norge 19-22, men vinder 27-24 over Holland og skal så ’blot’ vinde over Serbien for at sende sig selv videre til en kamp om syvendepladsen. De spiller 26-26, og drømmen om OL i Tokyo næste sommer er dræbt.