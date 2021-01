Hvem vælger du i stor dansk håndbold-krig?

Der er lagt op til nordisk håndbold-krig søndag, når Danmark og Sverige tørner sammen i VM-finalen i Kairo.

Men også på tv-fronten er der krig - om de danske tv-seeres gunst.

I vanlig stil sender både DR og TV2 nemlig herrernes VM-finale fra Egypten med tilhørende fyldig optakt, så hvor du vil følge det nervepirrende finale-drama, er helt op til dig...

Morten Ankerdal er igen TV2's ansigt i håndboldstudiet. Foto: Aleksander Klug

Hvis det står til TV2's sportschef, Frederik Lauesen, så åbner du dog for sendingen på TV2.

- Jeg synes, TV2 har en unik håndbolddækning. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Det er tydeligt at mærke, at TV2 dækker håndbolden til daglig, og at vi har eksperter, værter og kommentatorer, der har håndbolden helt inde under huden, siger Frederik Lauesen.

Hvor skiller I jer særligt ud i forhold til DR?

- Jeg synes ikke, jeg vil fremhæve nogen frem for andre. Jeg kan med hånden på hjertet sige, at jeg synes, vi har verdens bedste team til håndbolddækningen. Lige fra værter til eksperter og kommentatorer, siger Frederik Lauesen og fortsætter:

- Hvis jeg skal kigge indad, så var VM i fodbold i 2018 ikke vores bedste præstation i historien. Det skinnede igennem, at vi ikke havde meget fodbold i den daglige dækning. Sådan er det slet ikke med håndbolden. På cykling og håndbold mener jeg, at TV2 er helt unikke, så finalen skal selvfølgelig følges hos os, siger sportschefen.

Tina Müller har styret håndboldslagets gang for DR fra studiet i Aarhus. Foto: DR

På DR er man naturligvis ikke enig i den opfordring.

Anders Kern Boje, underdirektør på DR Nyheder og ansvarlig for DR Sporten, mener ikke, dækningen kan blive meget bedre end på DR.

- Jeg synes, vi har leveret en suveræn dækning under VM-slutrunden, og jeg er meget tilfreds med det setup, som DR har både i Aarhus og Kairo. Vi har dygtige værter, eksperter og kommentatorer, så jeg synes, vi er dækket ind på hele paletten, siger Anders Kern Boje, der dog kun har rosende ord til overs for 'konkurrenten'.

- Når Danmark spiller VM-finale, så vil vi gerne ud til hele den danske befolkning, og det er ikke noget nyt, at vi samsender med TV2. Jeg fokuserer på vores arbejde, som, jeg synes, har været fantastisk, men når TV2 leverer et godt produkt også, så glæder det mig. Og jeg synes, TV2 har været rigtig gode i Egypten også, siger Anders Kern Boje.

Både DR og TV2 har sendt håndbold i en årrække, men i kommentatorboksen er der dog stor forskel rent erfaringsmæssigt, hvor TV2 stiller med Thomas Kristensen og Bent Nyegaard, mens DR har Frederik Lindved og Lars Krogh Jeppesen til at styre slagene med kyndige stemmer.

Det bundrutinerede kommentatorpar på TV2 Bent Nyegaard og Thomas Kristensen. Foto: Henrik Ohsten/TV2

- Jeg gør mig ikke nogen tanker om, hvem TV2 har i kommentatorboksen. Jeg er meget glad for Frederik Lindved og Lars Krogh, der er et rigtig godt makkerpar, som supplerer hinanden fornemt og er på et teknisk meget højt niveau. Lindved og Krogh leverede en medlevende og entusiastisk finale i 2019 på hjemmebane, og det kommer de til at gøre igen, siger Anders Kern Boje.

DR åbner sin håndboldsøndag klokken 13.20 med et genkig på VM-finalen i 2019 og Danmarks vej mod VM-finalen i år. TV2 sender fra sit studie klokken 12.15 og bager op med bl.a. bronzekampen mellem Frankrig og Spanien.

Du kan selvfølgelig også bare droppe tv og så følge VM-finalen lige her på eb.dk.

