Hvis jeg ikke skulle drømme om medaljer, så…

Jesper Jensen har umulige arbejdsvilkår før et EM på hjemmebane, hvor han i den grad håber, der igen er åbnet for masse-tilstrømning af tilskuere

VEJEN (Ekstra Bladet): Lige nu ser det lovende ud, men med grænser, der stadig er nærmest hermetisk lukkede, er der ikke langt til december og den EM-slutrunde, Danmark arrangerer sammen med Norge.

Måske for fuld udblæsning og nul corona – måske med en ny bølge og ingen tilskuere!

- Den vej, pilen peger lige nu, ser det jo enormt positivt ud. Så kan vi altid snakke om anden bølge og så videre, men det må folk, der har mere forstand på det end jeg vurdere. Men lige nu ser det positivt ud, og vi håber jo helt vildt på, at vi kan holde et flot EM på hjemmebane – og allerhelst med masser af tilskuere selvfølgelig, siger Jesper Jensen og tilføjer helt af egen drift:

- Det kunne være dejligt og ville også give lidt større chance for at lave resultater.

- Har I justeret på målsætningerne – eller har I nogen overhovedet?

- Nej, det er vi ikke begyndt at kigge på endnu. Men jeg har sagt til dem, der spørger, at selvfølgelig drømmer vi om medaljer! Hvis jeg ikke skulle drømme om medaljer på hjemmebane, skulle jeg heller ikke være landstræner.

- Men derfra og til at sige, det er en målsætning… Det synes jeg ikke nødvendigvis, det skal være, og der er bortset fra det enorme forskelle på, hvad folk definerer som en målsætning. Nogle har drømme, nogle har realistiske målsætninger, og andre har nogen, der handler om, hvad man minimum skal kunne opnå. Det tager jeg ikke så tungt. Men jeg siger også, at selvfølgelig skal vi have lov til at drømme stort!

Det siger han vel vidende, at denne samling handler om at få det bedste ud af situationen. Derefter har landstræneren og truppen én samling og turnering i efteråret, hvorefter han skal udtage det hold, der varmer op i Norge og spiller EM i Boxen.

Med eller uden tilskuere.

De mødes til den første samling i Vejen. Spørgsmålet er så, om Vejen er vejen til medaljer for et dansk landshold. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lotte Grigel håber det bedste:

- Vi kan ikke gøre andet. Det kan godt være, det hele ikke er fuldstændig klaret til december, men det lyder som om, DHF har masser af tiltag klar, så vi kan få så meget som muligt ud af EM på hjemmebane, siger hun.

- Det er jo det, vi alle drømmer om: At spille et mesterskab på hjemmebane. Det er den fedeste følelse, det er specielt, og det vil bare gøre så ondt, hvis det pludselig kommer i fare. Jeg synes, det lyder som om, der er mange ideer, så alle kan få noget godt ud af det alligevel.

Danmark vandt VM-bronze i 2013, men ellers skal man helt tilbage til EM-sølvet i 2004 for at finde et dansk kvindelandshold på medaljepodiet.

Se også: Fyrede stjernen: Jeg ville da også være sur på mig!

Se også: Stjernen laver en Bendtner: Det er uvirkeligt!

Se også: Bizart maske-bal: Storklub hyldet