Hvis modgang gør stærk - så bliver ham her uhyggelig

Der bliver ikke dømt overtrådt, hvis man kalder Lasse Møller en uheldig mand.

Et varieret sortiment af skader har tre år i træk kostet fynboen muligheden for at deltage i slutrunder med landsholdet. Lasse Møller var tiltænkt en stor rolle ved VM i Kairo, men han blev ikke klar efter en operation i hånden.

Da Nikolaj Jacobsen for tre uger siden endelig kunne hive skarpskytten ind til en samling, hvor meget var lagt an på at integrere stortalentet, hævede det ene knæ så voldsomt, at ungtyren uden at have været i aktion måtte sendes hjem til Flensburg.

Blot for at konstatere, at han lige nåede at blive smittet med corona i lejren ...

Nu ved Lasse Møller, at der er skader på såvel brusk som menisk i knæet, og han skal med seks ugers mellemrum gennem to operationer og lang genoptræning.

For lige at trumfe de andre ulykker: Dér døde drømmen om OL definitivt!

Den kendsgerning kombineret med 14 dages total coronaindespærring hjemme i lejligheden kunne jo nok have fabrikeret en pæn sjat selvmedlidenhed og et mørkesort tungsyn, men Lasse Møller siger:

- Det ser nogenlunde lyst ud. Det er 14 dage siden, jeg blev smidt i karantæne, hvor jeg kun har været MIG – i selskab med mig selv. Og mine tanker.

- Det lyder som en gyser. Hvad har du tænkt?

- Jeg har sgu haft det fint med det. Jeg har faktisk fundet en ro, mens jeg har funderet over, hvordan jeg mentalt tackler situationen. Lige nu handler det om at få opereret knæet, når jeg endelig må komme ud af isolation.

- Det er vel også et farvel til OL?

- Jojo, det er det jo. Sådan er dét. Der er folk, der dør af corona, og jeg har lidt ondt i et knæ. Jeg er meget privilegeret, hvis mit største problem i livet er at få en skade i mit ben.

14 dage i selskab med ham her. Lasse Møller kunne faktisk li' det ... Foto: Stine Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den 24-årige flækker fra Flensburg har lært at skrue op for tålmodigheden.

- Jeg skal være håndboldspiller igen, og om det tager en eller ni måneder, er ikke så vigtigt. Jeg har ikke ondt af mig selv. Jeg tænker faktisk, at denne modgang kan blive startskuddet til en lang og flot karriere. Måske kan det i sidste ende vise sig at være godt at få nogle set backs tidligt og kæmpe sig gennem dem, siger han og supplerer:

- Det er mit mindset lige nu. Jeg kunne også vælge at lukke mig inde og have ondt af mig selv, men jeg får intet ud af at falde ned i et hul.

Kammeraterne har været flinke til at stille mad, håndvægte og andet sjov uden for døren ind til lejligheden.

- Der har været masser af tid til selvreflektering, men jeg er jo godt selskab, siger Dostojevskij-elskeren grinende. Russeren har dog kun været på bænken de sidste 14 dage.

- Han fik en pause. Jeg begyndte med Harry Potter, der nok er mindre intellektuelt, men det slår mange timer ihjel og er hyggeligt.

Til gengæld kan man vist roligt sige, at hvis modgang gør stærk - så ender Lasse Møller som noget af en supermand.

