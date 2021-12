Hyldede veninden: Mia var med

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Mia Rej blev knæskadet i VM’s første kamp, men den 31-årige strateg har på sin vis alligevel været med hele vejen gennem de otte følgende kampe.

Det er hendes værelsesmakker og tætte veninde sørget for, og holdet sendte også en stor hilsen til Mia Rej, umiddelbart efter at de havde vundet bronzeduellen over Spanien.

- Det betyder, at hun har været her hele tiden, og selvom hun ikke har været her fysisk, så er hun ikke glemt, bare fordi hun har siddet derhjemme, siger Rikke Iversen, der knuger en spansk dåsebajer i den ene hånd, mens stemmen stadig bæver.

- Jeg sender hende mange tanker. Vi har snakket sammen hver dag, og hun har været en kæmpe støtte, selvom det har været pisse hårdt for hende. Så hun er en kæmpe stor del af, at mit VM også har været godt, siger stregspilleren.

Rikke Iversen slæber nu en bronzemedalje med hjem til Odense.

- Jeg ved, at det betyder meget både for hende og for mig. Jeg har sådan nogle åndssvage ting, såsom at jeg i hver kamp har haft et eller andet af hendes på, siger Rikke Iversen, der ikke lige vil præcisere nærmere, hvad hun har haft med i kamp.

- Det skal jeg ikke sige, men det er nogle ting, der har været med hele vejen. Det betyder meget, siger Rikke Iversen.

- Hvordan er jeres forhold?

- Det kan ikke beskrives. Vi sætter ikke ord på vores forhold, vi er ikke typerne, der er sådan. Men vi er ikke i tvivl om, at vi hver især har en kæmpestor plads i den andens hjerte.

- Vi har altid kendt hinanden, fordi Mia har spillet mod min storesøster, men vores helt tætte forhold begyndte, da hun kom til Odense, og det lyder måske helt forkert, men vi faldt bare pladask for hinanden, ha, ha. Vores mænd enten bor i København eller arbejder i Jylland, så vi har sådan nogle deltidsforhold med dem og med hinanden.

- Hun er et stort menneske og en kæmpe personlighed, at hun kan det her, når vi alle sammen ved, hvor meget hun ønskede selv at være her, siger Rikke Iversen.

- Hvor fuld bliver Rikke Iversen i aften?

- Rikke Iversen skal kravle ombord på flyet mandag formiddag. Jeg tror, at jeg er ret god til at feste, og satser på min søde værelsesmakker, Michala Møller. Vi har lige aftalt, at vi har hinandens ryg, men der bliver ikke meget søvn – den må vi tage ombord på flyet!