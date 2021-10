Hylder regelændring men undrer sig stadig

Formanden for Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Stig Christensen, er tilfreds med, at det omstridte bikinikrav til kvindelige strandhåndboldspillere nu er fjernet.

Forbundet har blandt andet sammen med kultur- og sportsministrene i de nordiske lande lagt pres på Det Internationale Håndboldforbund (IHF) for en regelændring, og den er nu kommet i de opdaterede regler fra IHF.

- Det her er absolut et stort skridt i den rigtige retning for mere ligestilling i strandhåndbold. Jeg er glad for, at der er blevet lyttet til os og alle andre, der har råbt op omkring emnet, siger Morten Stig Christensen.

Ifølge reglerne, der træder i kraft 1. januar 2022, kan kvinder fremover - ligesom mænd - spille i shorts og tanktop.

Kvindernes uniform skal dog modsat mændenes være tætsiddende, hvilket undrer DHF-formanden.

- Dog undrer jeg mig over, at der stadig gøres forskel på mænd og kvinder i forhold til beklædning i sporten.

- Så der er fortsat plads til forbedringer, og det vil vi blive ved med at arbejde for. Men lige nu vil jeg hylde, at vi er nået hertil, lyder det fra Morten Stig Christensen.

Det Norske Håndboldforbund fik i juli en bøde af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), efter at Norges kvindelige strandhåndboldlandshold havde spillet en kamp ved EM iført shorts i protest mod sportens beklædningsregler.

Episoden skabte øget fokus på emnet og medvirkede blandt andet til, at kultur- og sportsministrene i de nordiske lande bad om en regelændring.