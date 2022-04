Hyldest fra holdet: En af de allerstørste

Torsdag aften er det slut.

14. april 2022 vil for evigt være en speciel dag for Lasse Svan, når han binder en sløjfe på en landsholdskarriere, der har varet lige under 20 år.

Lasse Svan fik debut for herrelandsholdet i håndbold i oktober 2003, og torsdag aften løber han for sidste gang ud på banen i den rød-hvide trøje.

567 mål i 244 kampe er det blevet til for den erfarne højre fløj. Udover det har han vundet alt, hvad der er værd at vinde i landsholdsregi.

Senest blev det til en VM-guldmedalje i Egypten i 2021.

Og Lasse Svans centrale rolle på holdet på og uden for banen er heller ikke gået landsholdskammeraternes næse forbi. Ekstra Bladet har spurgt Henrik Møllgaard, Niklas Landin og Mads Mensah ind til deres bedste minder med Lasse Svan.

(Fra venstre mod højre) Lasse Svan, Henrik Møllgaard og Mads Mensah til EM i Ungarn 2022. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Hvad er dit bedste landsholdsminde med Lasse Svan?

- Der er helt sikkert mange, men det, der står nærmest, er Lasses straffekastscoring i kvartfinalen i Egypten. Det var en iskold Lasse, som vi er vant til at se ham, siger Henrik Møllgaard.

- Der har været så mange. Vi kom jo med på landsholdet stort set samtidig. Det er svært at udpege ét, men der er jo OL i Tokyo, hvor han scorer i semifinalen mod Spanien og får lukket kampen. Så er der selvfølgelig også bronzekampen til EM for nogle måneder siden, hvor han også laver et vigtigt mål, så vi går i forlænget spilletid, siger Niklas Landin.

Lasse Svan jubler efter sin afgørende scoring mod Spanien til EM 2022, der betyder kampen går videre i forlænget spilletid.

- Jeg har ikke et, der skiller sig mere ud fra de andre, men der er selvfølgelig nogle pejlemærker som straffekastet mod Egypten. Men det er slet ikke et enkeltstående tilfælde. Lasse er sådan en unik fløj, der nok skal score, uanset hvilken vinkel han kommer fra, siger Mads Mensah.

Hvad er dit bedste personlige minde med ham?

- Der har heldigvis også været mange. Jeg havde en slutrunde i 2017, hvor jeg gik fra at spille en del til at falde helt ud af holdet. Der kom Lasse og talte en del med mig. Om jeg havde fået en forklaring på det, og om jeg var okay. Men også hvad de siger derhjemme, om de kan holde til det, siger Henrik Møllgaard og fortsætter:

Lasse Svan har haft en helt særlig rolle for Henrik Møllgaard på det danske landshold. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er meget på, når vi er af sted til slutrunder, hvor alt også bliver vendt og drejet i medier og studier med analyser og kommentarer. Og derfor kan være hårdt at sidde derhjemme som familie, hvor man ikke kan gøre til eller fra.

- Det er ofte lettere for os at være i det følelsesmæssigt. Og det er netop lettere, fordi vi har en mand som Lasse, som sørger for, at folk er kalibreret, og som holder øje med, om nogen hænger en smule, siger Møllgaard.

- Vi er jo roommates, så vi har altid hygget os på værelset. Det har været en fornøjelse at møde ind til hver eneste samling og kende sin roommate så godt. Det har jeg sat stor pris på, siger Niklas Landin.

- Har du et konkret minde fra værelset med Lasse?

- Nej, for jeg gider ikke kaste ham under bussen, det har jeg efterhånden gjort lidt for mange gange, svarer målvogteren med et stor smil på læben.

De to roommates til OL-kvalifikation i 2016. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Det danske landshold skal ikke spille kvalifikationskampe i april til VM 2023, ligesom andre nationer skal, fordi de allerede er kvalificeret som forsvarende mestrer.

De skal i stedet spille venskabskampe mod Polen og Sverige, der også er kvalificeret til slutrunden, fordi de er værter.

Lasse Svan vil blive hyldet i Royal Arena torsdag, når Danmark møder Polen.

I videoen øverst kan du se Niklas Landin, Mads Mensah og Henrik Møllgaard fortælle, hvor Lasse Svan placerer sig i historiebøgerne.

